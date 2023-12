Wie können es die deutschen Frauen zu Olympia schaffen?

Im kommenden Sommer werden die Olympischen Spiele von Paris (26.07.-11.08.24) ausgetragen. Es ist das große Ziel vieler Mannschaften, auch das der Handball-Teams aus Deutschland - bei den Männern und den Frauen. Sowohl die Nationalmannschaft der Männer wie die der Frauen haben den Sprung zu den Qualifikationsturnieren bereits sicher. Bei der derzeit laufenden Handball-WM der Frauen geht es nun um den genauen Startplatz und dementsprechend die Konkurrenz. handball-world wirft einen Blick auf den Stand der Qualifikation, das aktuelle Großturnier wird für Klarheit sorgen.

"Wir haben ein entscheidendes Länderspieljahr 2023/24 vor uns, denn wir haben viele Möglichkeiten etwas zu erreichen. Wir haben den nötigen Respekt, aber auch eine große Vorfreude auf die Aufgaben", hatte Bundestrainer Markus Gaugisch schon Mitte Oktober betont. "Der Traum von Paris startet in Wetzlar", titelte der DHB Ende September.

"Wir haben von der Entwicklung im letzten Jahr eine starke Mannschaft zusammen, eine gute Mischung mit Eins-Eins-Spielerinnen und Rückraumshooterinnen. Die Abwehr ist unser Prunkstück, wir wollen uns unter die besten fünf reinkämpfen. Wir wollen gerne an die Weltspitze anklopfen", erklärt Antje Döll und Johanna Stockschläder betonte: "Wir möchten zu den Olympischen Spielen. Dafür müssen wir eine gute WM spielen, damit wir uns für eines der Olympia- Qualifikationsturniere qualifizieren. Der direkte Weg nach Paris wäre natürlich der WM-Titel, aber das wird schwierig."

Nur viermal hat sich eine Frauenmannschaft des Deutschen Handballbunds bislang für die Olympischen Spiele qualifiziert. Die besten Platzierungen erreichte man 1984 und 1992 jeweils mit Platz 4. 1996 in Atlanta wurde man Sechster, 2008 in Peking schied man in der Vorrunde aus. Die DDR, unter der Leitung des Deutschen Handballverbands (DHV), konnte 1976 mit Silber und 1980 mit Bronze hingegen zwei Medaillen holen.

Für die Spiele von Paris 2024 haben bislang fünf Frauenteams ihre Teilnahme gesichert. Neben Gastgeber Frankreich können auch schon Norwegen als Europameister, Brasilien als Sieger der Panamerikanischen Spiele sowie auch Südkorea und Angola als Sieger ihrer kontinentalen Qualifikationsturniere mit der Teilnahme planen.

Wer schnappt sich das letzte Direktticket?

Der kommende Weltmeister qualifiziert sich direkt für das Turnier. Sollte Frankreich triumphieren, bekommt der Vizeweltmeister das Ticket. Rang drei hingegen wird nicht für die direkte Qualifikation reichen. So würde im Falle von Norwegens Gewinn des Direkttickets der Startplatz über von der Handball-EM an Vizeeuropameister Dänemark gehen.

Mit den gestern ausgespielten Viertelfinalpartien ist klar, dass sich entweder Schweden oder Dänemark das Direktticket schnappen. Die Tre Kronor müssen allerding im Halbfinale Frankreich bezwingen und dann auch WM-Gold holen, Dänemark würde bei einem Endspiel gegen die Equipe Tricolore schon Silber reichen und könnte auch bei einer Niederlage gegen Norwegen entspannt dem Finaltag entgegenblicken, sofern die Französinnen das Endspiel erreichen. Bei einem Finaleinzug der Tre Kronor muss man auf die Titelverteidigung Norwegens hoffen.

Die Mannschaften auf den Plätzen 2-7 schaffen den Sprung zu einem der drei Qualifikationsturniere, die Anfang April (08.-14.04.24) ausgetragen werden. Sofern aber die bereits qualifizierten Teams einen dieser Plätze belegen, können auch schlechtere Platzierungen für die Teilnahme an diesen Turnieren reichen.

Da von den vier Halbfinalisten drei mit einem Direktticket ausgestattet werden, geht es bei der am Freitag startenden Platzierungsrunde nur noch um die Positionen bei den Qualifikationsturnieren 2 und 3. Dänemark oder Schweden werden in Turnier 1 auf Ungarn, Kamerun und Japan treffen. Weil sich das qualifizierte Team von Brasilien Rang 9 schnappte, reichte Ungarn sogar Platz 10 für den Sprung zu den Qualifikationsturnieren.

Vor der Handball-WM der Frauen wurden bei diversen kontinentalen Meisterschaften und Turniere Startplätze für die Quali-Turniere ausgespielt. Hier hat aber die Platzierung bei der Handball-WM Vorrang, Deutschland hätte somit auch über den siebten Platz bei der vergangenen Handball-EM noch den Sprung in ein olympisches Qualifikationsturnier schaffen können.

Entscheidend dafür ist das Abschneiden der Teams, die bei der Europameisterschaft vor Deutschland lagen. Dies sind die vier Halbfinalisten sowie Montenegro und die Niederlande, die sich in der Platzierungsrunde gegenüber stehen. Dieser Weg hätte letztlich aber ins Turnier 3 geführt.

Wer spielt bei der Olympiaqualifikation?

Neben den sechs direkt vergebenen Tickets, von denen sich der Weltmeister nun das letzte schnappt, werden sechs weitere bei drei Qualifikationsturnieren vergeben. Bei diesen qualifizieren sich jeweils die beiden besten Mannschaften für die Olympischen Spiele. Das endgültige Teilnehmerfeld der Qualifikation wird mit dem Abschluss der WM feststehen.

Die WM-Platzierung entscheidet auch über die Kontinentenwertung und die zustehenden Startplätze. Es wird nur die beste Platzierung eines Teams des Kontinents berücksichtigt, im Kampf um einen Olympiastartplatz wird der amerikanische Kontinent in seiner Gesamtheit gezählt. Weil alle Viertelfinalisten aus Europa kommen, erhält die EHF damit zwei Startplätze, Brasilien hat für Panamerika ebenfalls zwei Startplätze erkämpft.

Turnier 1 wird vom Vizeweltmeister, nach aktuellem Stand von Dänemark oder Schweden angeführt. Neben Ungarn starten auch die Vertreter vom dritt- und viertstärksten Kontinent - das sind Afrika mit Kamerun und Asien mit Japan. Turnier 2 hat nun den WM-Fünften als Gruppenkopf. Hinzu kommt der WM-Achte, auch der Zweite des zweitstärksten Kontinents (Argentinien) wie auch der Dritte des stärksten Kontinents (Spanien) bekommen hier einen Startplatz. Platz 6 und 7 der Handball-WM sowie der Zweite des stärksten (Slowenien) und der Dritte des zweitstärksten Kontinents (Paraguay) werden das Turnier 3 bilden.

Olympiaqualifikation

Turnier 1:

2. Weltmeisterschaft 2023* (Dänemark/Schweden)

10. Weltmeisterschaft 2023 (Ungarn)

2. drittstärkster Kontinent (Kamerun)

2. viertstärkster Kontinent (Japan)

Turnier 2:

5. Weltmeisterschaft 2023 (Deutschland/Montenegro/Niederlande/Tschechien)

8. Weltmeisterschaft 2023 (Deutschland/Montenegro/Niederlande/Tschechien)

2. zweitstärkster Kontinent (Argentinien)

3. stärkster Kontinent (Spanien)

Turnier 3:

6. Weltmeisterschaft 2023 (Deutschland/Montenegro/Niederlande/Tschechien)

7. Weltmeisterschaft 2023 (Deutschland/Montenegro/Niederlande/Tschechien)

2. stärkster Kontinent (Slowenien)

3. zweitstärkster Kontinent (Paraguay)

* Die direkt qualifizierten Teams Frankreich, Norwegen und Brasilien werden nicht auf die Rangfolge angerechnet. Auch Dänemark oder Schweden werden ein Direktticket erhalten.