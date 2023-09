Wie Kapitän Hradecky von "Leader" Xhaka profitiert

Spätestens nach der Verpflichtung von Granit Xhaka vom FC Arsenal wurde in Leverkusen das Thema Kapitänsamt diskutiert. Doch Lukas Hradecky wurde von Trainer Xabi Alonso im Amt bestätigt. Der Torhüter profitiert sogar von der Präsenz des neuen Leaders.

Lukas Hradecky ist ein reflektierter Profi. Der Torhüter weiß sich, seine Position und seine Leistungen einzuschätzen. Und nach einer Saison, die auch nach seiner eigenen Ansicht nicht seine beste war, war dem 33-Jährigen zum Start der Vorbereitung bewusst, dass er womöglich um seinen Status kämpfen muss - um den als Kapitän und um den als Nummer 1.

Den Posten zwischen den Pfosten hat er trotz Sommer-Einkauf Matej Kovar (23, Manchester United) behalten und auch die Binde. Obwohl ein Akteur wie Robert Andrich in der vergangenen Saison zeigte, dass er diese Rolle ausfüllen könnte. Und obwohl Bayer 04 mit Granit Xhaka einen neuen Boss für die Werkself verpflichtet hat.

Im Trainingslager in Saalfelden hatte Xabi Alonso klargestellt, dass Hradeckys Kapitänsamt unangetastet bleibt. Dies stellt für den 33-Jährigen "eine Ehre" dar, der darüber hinaus einräumt, dass er von dem Einfluss Xhakas profitiert. "Ich habe das Privileg, diese Binde zu tragen", erklärt Hradecky, "aber mit dem Zugang von Granit muss ich nicht der Einzige sein, der redet. Diese Aufgabe muss ich mit ihm teilen - und das macht auch meine Arbeit leichter."

Jetzt ist die Last auf mehrere Schultern verteilt

Bislang hing sehr viel an dem Torhüter, was Führungsaufgaben betraf. Jetzt ist die Last auf mehrere Schultern verteilt. Vor allem, aber nicht nur, weil Xhaka in vielerlei Hinsicht vorangeht. "Er ist halt ein Leader. Er übernimmt viel Verantwortung", zeigt sich der finnische Nationalspieler von Leverkusens neuem Chefstrategen angetan, "er bringt enorme Ruhe ins Spiel, manchmal mit nur einem kleinen Pass. Sein Einfluss ist groß, sowohl in der Kabine als auch auf dem Platz." Und ermöglicht es Hradecky, den Fokus stärker auf seine eigene Leistung zu legen.

Dieser hatte sich in der Rückrunde in Sachen Kapitänsaufgaben bereits etwas zurückgenommen, um nach einer wackeligen Hinserie wieder zu alter Form zu finden. Ein Formanstieg war unverkennbar. Mit Xhakas Unterstützung soll dieser mindestens bestätigt werden.