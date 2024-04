Wie kann der SC Magdeburg den Ausfall von Nikola Portner auffangen?

Der SC Magdeburg muss beim REWE Final4 in Köln am Wochenende auf Nikola Portner verzichten. Trainer Bennet Wiegert muss nun kurzfristig umplanen und einen neuen Gespannpartner dem Spanier Sergey Hernandez an die Seite stellen.

Dies dürfte in erster Linie Niclas Behrendt sein, der 22-Jährige von den SCM Youngsters wurde am Dienstag offiziell im Ligasystem der Handball-Bundesliga hinterlegt. Der gebürtige Lüneburger hat eine Ausbildung bei der Polizei Sachsen-Anhalt absolviert, am letzten Spieltag der Saison 2020/21 gab er im Heimspiel gegen die Eulen Ludwigshafen am 16. Juni 2021 sein Bundesliga-Debüt.

Weitere vereinsinterne Alternativen sind Felix Mohs, ebenfalls aus der Drittligamannschaft sowie die drei A-Jugend-Schlussleute Joey Chandler Witte, Oskar Stieglitz und Willi Lücke.

Welche externe Lösung kommt in Frage?

Kurzfristige externe Zugänge dürften schwer zu realisieren sein, nachdem die Wechselfrist Mitte Februar abgelaufen ist. So kommen nur noch Spieler in Frage, die in dieser Saison kein Pflichtspiel absolviert haben. Dennoch sei der Vereinsweltmeister nach Sport-Im-Osten-Informationen händeringend auf der Suche nach einer Alternative.

Der frühere Nationaltorhüter Henning Fritz stand diese Saison bereits in Italiens Beletage zwischen den Pfosten, auch Vincent Gerard ist nach seinem Abschied vom THW Kiel bei Istres Ouest Provence in Frankreichs 2. Liga aktiv.

Bleiben also Torhüter, die vor nicht allzu langer Zeit ihre Laufbahn beendet haben wie z.B. Arpad Sterbik, der Spanier ist aktuell Torwartcoach bei Telekom Veszprem, Borko Ristovski, Geschäftsführer bei Vardar Skopje, oder Erik Töpfer, Chefcoach des Frauen-Zweitligisten HC Leipzig. Aktuell hat der SCM noch drei Titelchancen - im Pokal sowie in der Bundesliga wie auch in der Champions League.

» Doping-Vergehen? SC Magdeburg vorerst ohne Nikola Portner