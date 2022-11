Wie kam die WM in den Winter? "Termin gegen Kohle"

Um den Spielplan nicht komplett umorganisieren zu müssen, hatten die europäischen Vereine, Ligen und auch die Konföderation UEFA geplant, die Katar-WM auf den Mai vorzuziehen. Eine Autobiografie beschreibt nun, wie die WM dank Bluffs und Verrat in den Winter kam.

Georg Pangl hat schon so manche Geschichte erlebt im Weltfußball. Schließlich war er rund 30 Jahre lang für den Österreichischen Fußball-Bund, die österreichische Bundesliga und die europäische Ligenvereinigung EPFL in leitender Funktion unterwegs. Nun hat der 57-Jährige ein Buch zu Papier gebracht, in dem der kicker vorher blättern durfte. Besonders spannend in dem an diesem Mittwoch offiziell vorgestellten Werk "Mein Theater der Träume" liest sich das Kapitel "Fröhliche Weihnachten". Es schildert, wie die WM 2022 in den Winter kam.

Die Mai-Idee der Europäer

"Das treibt mir heute noch die Zornesröte ins Gesicht", schreibt Pangl. Und in der Tat lassen seine Ausführungen tief blicken in den üblichen Fußballsumpf aus Allianzen, Interessenkonflikten und einseitigen Vorteilsnahmen. Zunächst jedoch geht er auch hart mit den Europäern ins Gericht. Denn die lassen diverse Chancen aus, um ihren Plan mit guter Lobbyarbeit zu platzieren. Die Europäer wollen die Katar-WM, die wegen der dortigen Sommerhitze schwer vorstellbar wie üblich in Juni und Juli stattfinden kann, etwas früher austragen, im Mai. Damit hätten sich heftige Verwerfungen des internationalen Matchkalenders umgehen lassen. EPFL, so hießen damals die europäischen Ligen, und die Großklubvereinigung ECA wollten damals Seite an Seite mit der UEFA arbeiten.

So beschreibt Pangl: "Ebenso werden die Signale der UEFA aus den Vorgesprächen so interpretiert, dass sie klar auf unserer Seite steht. Das ist eine enorme Power, auch vor dem Hintergrund, dass 75 Prozent aller Spieler, die an einer WM teilnehmen, in europäischen Ligen ihr Geld verdienen." Klimadaten des nationalen Schweizer Wetterdienstes und medizinische Gutachten sollen die Mai-Idee faktisch untermauern.

Blatter konterkariert den Plan

"Was also soll dagegensprechen, die Ligen und die Europacup-Bewerbe etwas zu straffen und früher zu beenden und die WM im Mai zu spielen? Diese Lösung ist um Längen besser, als mitten im Meisterschaftsbetrieb im November und Dezember alles stehen und liegen zu lassen und auf Teufel komm raus das größte Sportereignis der Welt durchzupeitschen." So der Plan. Den konterkariert aber FIFA-Boss Sepp Blatter bereits am 3. November 2014, als die Arbeitsgruppe für den internationalen Spielkalender in Zürich tagt.

Laut Pangl sagt Blatter in der Begrüßungsnote: "Diskutiert nicht darüber, ob im Sommer gespielt wird, es muss unbedingt im Winter sein. Gemeinsam müssen wir eine Lösung finden, aber die Diskussion soll sich nicht um den Sommer drehen. Bei dieser Sitzung geht es darum, den bestmöglichen Zeitraum für den Winter zu finden, auf den die WM 2022 verschoben werden soll." Ein echter Schock für die Europäer laut dem Österreicher.

Infantino kippt um

An jenem Novembertag betonen sowohl CAF (Afrika) als auch AFC (Asien) und Ozeanien, dass sie sich der Empfehlung der Arbeitsgruppe anschließen würden. Die CONCACAF, also Mittel- und Nordamerika plädiert für Sommer, bei einem "Nein" wegen medizinischer Gründe würden sie für Januar/Februar votieren. Uneingeschränkt für Januar/Februar sprechen sich die Südamerikaner (CONMEBOL) aus. Nach Pangls Darstellung aber sei der heutige FIFA-Boss Gianni Infantino, damals UEFA-Generalsekretär, in diesem Meeting umgekippt: "Er ersucht um rechtliche Prüfung, ob eine Austragung im Jänner (Januar, d. Red.) 2023 möglich sei, und lässt somit eine klare Linie pro Sommer vermissen." Schon darüber waren zahlreiche Europäer verwundert.

Ein Bluff von Valcke

Doch den finalen Nagel in den Sarg der Mai-Pläne schlägt erst ein Meeting der Arbeitsgruppe in Doha am 24. Februar 2015. Der damalige FIFA-Generalsekretär Jerome Valcke, später wegen Korruption rund um Ticketdeals gesperrt, beginnt die Sitzung laut Pangl mit einer krassen Lüge: "Das FIFA-Exekutivkomitee, dem 26 Vertreter aus allen sechs Konföderationen angehören, hat einstimmig beschlossen, die WM 2022 in Katar im Winter auszutragen. Da die Klubs und Ligen dort nicht vertreten sind, wissen sie vielleicht nicht Bescheid." Ein Bluff des Franzosen, denn diese Beschlusslage hat es faktisch zu dem Zeitpunkt nicht gegeben. Doch: Niemand im Qatar National Convention Center zu Doha stellt dies lautstark richtig.

Auch weitere Argumente Valckes, die Pangl als hanebüchen umschreibt, bleiben unwidersprochen. "Die Würfel sind jedenfalls gefallen. Mittlerweile haben sich fast alle mit der von der FIFA bevorzugten Variante im November/Dezember arrangiert, selbst Infantino deutet im Namen der UEFA und 'im Sinne der Klarheit' an, mit diesem Termin leben zu können", heißt es in der Autobiografie.

"Ein 209-Millionen-Dollar-Paket jeweils für die WM in Russland und Katar"

Und im Nachgang zeigt sich einmal mehr, wie es um die Solidarität der Großen im europäischen Fußball bestellt ist. Denn eigentlich wollten die Ligenvereinigung EPFL (heute: European Leagues) und Großklubvereinigung ECA an einem Strang ziehen in der WM-Frage, sogar eine gemeinsame Pressemitteilung war geplant. "Doch nach einem Telefonat zwischen dem anwesenden ECA-Generalsekretär Michele Centenaro und dem in München weilenden Karl-Heinz Rummenigge (damals im ECA-Vorstand, d. Red.) wird mir plötzlich vom Italiener beschieden, dass die ECA daran kein Interesse mehr hat und jeder seinen eigenen Text verfassen soll. Merkwürdig" findet Pangl das.

Aber nur kurz, denn in der ECA-Mitteilung liest er später eine Forderung nach finanzieller Entschädigung für die Umplanung. Und siehe da: Im März gibt die FIFA bekannt, dass die Abstellgebühren für WM-Fahrer im Vergleich zu 2014 verdreifacht werden. "Ein 209-Millionen-Dollar-Paket jeweils für die WM in Russland und Katar, von dem die großen Klubs mit vielen Nationalspielern am meisten profitieren. Termin gegen Kohle. Für die großen Vereine ist das wieder mal ein schlaues Geschäft. Für die kleinen Klubs, die wenige oder keine Nationalspieler in ihren Reihen haben und die trotzdem wegen der WM auf die attraktiven Spieltermine verzichten müssen, ein Desaster. Ebenso wie für die Ligen", schreibt Pangl.

