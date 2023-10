Wie Jess Thorup den FCA wieder in die Spur bringen will

Seit wenigen Tagen greift Jess Thorup (53) beim FC Augsburg an, aber anders als früher. Ein Einblick in den Einstieg des neuen Trainers.

Der Gang vor die Tür dauerte nur ein paar Minuten, so schnell musste Jess Thorup schon wieder umdrehen. Am Sonntagabend, nachdem er wenige Stunden zuvor seinen Vertrag als neuer Augsburg-Trainer unterzeichnet hatte, plante der Däne, zusammen mit seinen zwei Beratern zur Feier des Tages ein Restaurant aufzusuchen, am liebsten gleich das gegenüber vom Hotel in der Innenstadt. Der Tag war ja schon anstrengend genug gewesen. Also wechselte Thorup die Straßenseite, nur um schnell festzustellen, dass er in einem geschlossenen Lokal schwer würde essen können. Zurück im Hotel, fragte er an der Rezeption nach, ob denn im hauseigenen Restaurant wohl noch ein Tisch für drei Personen zu haben wäre. "Nein", lautete die Antwort. "Ist geschlossen." Letztlich musste es dann doch ein längerer Fußmarsch werden als geplant, um irgendwas essen zu können. Aber Augsburg ist eben auch nicht Kopenhagen. In jeder möglichen Hinsicht.

Schnelle Einigung mit dem Wunschkandidaten

Drei bis vier Kandidaten hatte der FC Augsburg ausfindig gemacht, um Enrico Maaßen als Trainer zu beerben, die zwischendurch in den Raum geworfenen André Breitenreiter oder Peter Zeidler waren nach kicker-Informationen kein Thema. Auf der Liste von Sportdirektor Marinko Jurendic und Heinz Moser, Leiter Entwicklung, tauchte stattdessen ein Name auf, der viele der intern aufgestellten Kriterien erfüllte - und der trotz eines laufenden Vertrags beim FC Kopenhagen zu haben war.

Jess Thorup, vor 13 Monaten nach gewonnener Meisterschaft in Dänemarks Hauptstadt entlassen, erhielt am Mittwoch einen ersten Anruf aus Augsburg, schnell fanden beide Parteien zueinander. Und schon vier Tage später musste der 53-Jährige feststellen, dass im bescheidenen Augsburg eben nicht jedes Restaurant immer geöffnet hat. Dass der FCA, anders als der FC Kopenhagen, um einen Ligaverbleib statt um die Ligakrone kämpft, war ihm dagegen sehr wohl bewusst. Anderes Land, andere Ansprüche.

Thorup pflegt ein "offensives Mindset"

Vor den Toren Münchens geht es für Thorup nun darum, eine verunsicherte Mannschaft wiederherzustellen, die seit einem Jahr ohne Auswärtssieg in der Bundesliga ist und von den letzten 19 Partien gerade mal zwei gewonnen hat. "Es fehlt ein bisschen das Selbstvertrauen", sagte der neue Coach am Montagmittag, als er sich in Anzug und Krawatte gut gelaunt vorstellte - und völlig zu Unrecht entschuldigte.

Der ehemalige Mittelstürmer, der vor 25 Jahren für anderthalb Spielzeiten in Uerdingen und daraufhin noch ein halbes Jahr in Tirol unterwegs war, überraschte vom Fleck weg mit seinen Deutschkenntnissen und der Art und Weise, wie er seine Sätze vortrug. Seriös, sicher und souverän präsentierte er sich, streute Witze ein und erzählte insgesamt fast eine Dreiviertelstunde lang von seiner Trainerkarriere beim FC Midtjylland oder Kopenhagen, mit denen er jeweils dänischer Meister wurde. Er plauderte über seine Frau, mit der er seit "huh… jetzt muss ich aufpassen, was ich sage… seit vielen Jahren" verheiratet ist und zwei Kinder großgezogen hat, die beide weiterhin in Kopenhagen leben. Und er erklärte ausführlich, wie seine Vorstellung von Fußball nach Augsburg passt.

Ein "offensives Mindset" pflegt Thorup und belegte seine Erzählungen gleich beim ersten Training am Dienstagmorgen, als er bei eisigen zwei Grad erstmals den grünen Rasen unweit der WWK-Arena betrat. Zusammen mit dem langjährigen FCA-Co-Trainer Jonas Scheuermann sowie Reha- und Athletiktrainer Quirin Löppert betrat Thorup als erster den Platz, zwanzig Minuten, bevor die Mannschaft nach und nach in Mützen und Handschuhen gekleidet folgte.

"Think fast, play fast"

Um Punkt 10.30 Uhr, eben ganz der deutschen Pünktlichkeit folgend, sprach der Trainer kurz zur Mannschaft, klatschte in die Hände und eröffnete sein erstes Training. Nach einer lockeren halben Stunde ging es schnell zur Sache, verschiedenste Spielformen begleitete Thorup lautstark auf Englisch, unterbrach pfeifend, ohne eine Pfeife oder seine Hände zu benutzen. Schnell und schnörkellos sollte es nach vorne gehen, in den ersten zwei Dritteln des aufgeteilten Spielfeldes erlaubte der Trainer deshalb nur maximal zwei Kontakte. "Think fast, play fast", rief er rein, klatschte, wenn er das Gefühl hatte, klatschen zu müssen, und tadelte, wenn er das Gefühl hatte, tadeln zu müssen. Was fast gar nicht vorkam. „Das, was ich erwarte, habe ich von jedem Spieler gesehen", erklärte er nach der 82-minütigen Einheit im Augsburger Nebel. "Ein sehr gutes erstes Training, muss ich sagen."

Es war nicht mehr als ein Vorgeschmack auf das, was folgen soll. Das Potenzial, das immer wieder von allen Augsburger Verantwortlichen angesprochen wird, konnte Thorups Vorgänger Maaßen nicht mehr entfalten, auch wenn er sich den Turnaround zugetraut hätte. Der 39-Jährige probierte es bis zuletzt immer wieder mit verschiedensten Personalwechseln, tauschte von der Vierer- zur Dreierkette und blieb bemüht, doch die Mannschaft, die am Wochenende auf dem Feld stand, wirkte wie erstarrt. So, als könne sie einfach nicht mehr losfahren, wenn die rote Ampel auf grün schaltet.

Thorup soll Talente fördern

Thorup gilt trotz aller Lacher und Anekdoten als einer, der klar durchgreift, wenn es sein muss. Er wird sich nun in den kommenden vier Partien bis zur nächsten Länderspielpause ein Bild machen von dieser Mannschaft und dann Entscheidungen treffen, insgesamt ist der Kader aktuell auch nach seinem Geschmack etwas zu groß. Im Fokus stehen, das weiß Thorup, die Ergebnisse. Doch der ehemalige dänische U20 - und U21-Nationaltrainer soll auch Talente fördern, wie er es beim Verband mit Andreas Christensen, Pierre-Emile Höjbjerg und Yussuf Poulsen bewiesen hat. "Ich habe eine gute Idee, wo ich mehr aus einem Spieler herausholen kann", findet Thorup. "Ich glaube daran, dass ich das Beste aus jedem Spieler herausholen kann." Angefangen am Sonntag in Heidenheim. Versuch Nummer 17, mal wieder ein Auswärtsspiel in der Bundesliga zu gewinnen.