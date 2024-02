Wie ist der Modus der Handball Champions League?

Die Machineseeker EHF Champions League der Männer befindet sich auf der Zielgerade. Am 12. Spieltag fielen möglicherweise schon die ersten Vorentscheidungen. Wer bucht das direkte Ticket ins Viertelfinale, wer muss in die erste Runde der Play-offs und für wen ist die internationale Saison beendet? handball-world wirft einen Blick auf den Modus.

In der Gruppe A kämpfen nicht mehr fünf, sondern nur noch drei Teams um die zwei freien Plätze für den direkten Sprung ins Viertelfinale. Mit dem Heimsieg über Schlusslicht Eurofarm Pelister Bitola bleiben die Zebras zwei Zähler vor Aalborg und drei Punkte vor Paris Saint-Germain. Nach den Auswärtsniederlagen gegen die direkte Konkurrenz können weder Industria Kielce noch Pick Szeged den Deutschen Meister abfangen.

Restprogramm THW: Szeged und Zagreb

Die Ungarn sind letzter Auswärtsgegner der "Zebras" in der Gruppenphase, am letzten Spieltag empfängt der THW Kiel zudem noch den HC Zagreb. Für den Gruppensieg benötigt man mindestens drei Zähler oder Schützenhilfe, da man den Direktvergleich mit Aalborg mit 45:54 (18:27, 27:27) verloren hat.

Gegen PSG konnten die Zebras beide Duelle (34:28, 26:24) gewinnen, somit reicht ein Remis für den Einzug ins Viertelfinale. Aalborg hatte hingegen beide Spiele mit den Franzosen (30:33, 30:32) verloren - in einem Dreiervergleich wäre Kiel vor Paris und Aalborg.

Aalborg spielt noch beim punktlosen Schlusslicht Bitola und hat dann im abschließenden Heimspiel Kielce zu Gast. Die Polen um Andreas Wolff absolvieren zuvor ein Heimspiel gegen Kolstad. Die Norweger benötigen zwei eigene Siege in Kielce und gegen Bitola, um noch an Zagreb vorbeizuziehen und auf Rang 6 das letzte Ticket für die Play-offs zu erreichen.

Die Kroaten müssten allerdings ihre Partien gegen Paris und in Kiel beide verlieren - der Direktvergleich zwischen Kolstad und Zagreb spricht gegen die Skandinavier. Paris hat am letzten Spieltag noch ein Heimspiel gegen Szeged.

Zwei direkte Duelle für SC Magdeburg

In der Gruppe B gibt es ebenfalls einen Dreikampf, der FC Barcelona führt mit zwei Punkten Vorsprung auf den SC Magdeburg, zwei weitere Punkte dahinter folgt Telekom Veszprem. Dabei kommt es noch zu zwei direkten Duellen, der SC Magdeburg empfängt zunächst den FC Barcelona und reist dann nach Veszprem.

Im Direktvergleich liegt man gegen die Ungarn mit 28:33 und gegen die Spanier mit 20:32 zurück. Veszprem konnte den Direktvergleich gegen Barca mit 71:67 (41:36, 30:31) für sich entscheiden - beide Teams gewannen jeweils auswärts.

GOG muss Dreiervergleich fürchten

Hinter den Topklubs klafft eine große Lücke von sechs Punkten, Montpellier HB steht schon sicher in den Play-offs. Auch GOG hat schon weitestgehend Planungssicherheit, denn den Direktvergleich mit dem FC Porto hat man bereits mit 66:59 (31:32, 35:27) gewonnen.

Da allerdings noch Wisla Plock sowohl nach Odense muss wie dann auch zuhause gegen die Portugiesen spielt, würde hinter einem möglichen Dreiervergleich noch ein Fragezeichen stehen. Dafür müsste Porto nicht nur in Polen, sondern zuvor auch bei Schlusslicht Celje gewinnen. Zudem müsste Plock dann in Dänemark doppelt punkten. Am ersten Spieltag siegte Porto mit 24:23 gegen Plock, GOG siegte mit 30:26 in Polen am zweiten Spieltag.

Wie geht es weiter?

Für die beiden punktlosen Schlusslichter Eurofarm Pelister Bitola und RK Celje ist die Saison in zwei Wochen (06./07.03.24) sicher beendet. In den Play-offs der Teams auf den Plätzen 3-6 geht es dann überkreuz - rutscht der SC Magdeburg auf Rang 6 ab, dann heißt der Gegner entweder Zagreb oder Kolstad.

Gibt Kiel noch das direkte Ticket ins Viertelfinale ab, dann würde man gegen den Sechsten der Gruppe B spielen - also entweder GOG, Plock oder Porto. Die Hinspiele werden in der letzten März-Woche (27./28.03.24) ausgespielt, die Rückspiele finden dann nach Ostern (03./04.04.24) statt.

Die beiden Topteams einer Gruppe schaffen hingegen den direkten Sprung ins Viertelfinale, das dann Ende April (24./25.04.) startet und Anfang Mai (01./02.05) abgeschlossen sein soll. Gelost werden muss zwischen den K.o.-Runden nicht mehr.

Wann droht ein deutsch-deutsches Duell?

Als Sieger der Gruppe A würde Kiel auf den Gewinner des Duells zwischen dem Fünften der Gruppe A und dem Vierten der Gruppe B treffen. Als Tabellenzweiter hingegen wartet der Sieger vom Sechsten der Gruppe A mit dem Dritten der Gruppe B - also möglicherweise auch Magdeburg.

Die anderen beiden Viertelfinalpaarungen ergeben sich für den SCM analog: Mit dem Gruppensieg wartet entweder der Fünfte der eigenen Gruppe B oder der Vierte der Gruppe A und als Zweiter müsste man sich mit dem Sechsten der Gruppe B oder dem Dritten der Gruppe A auseinandersetzen.