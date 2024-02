Wie ist der Modus der EHF European League im Handball?

Die EHF European League im Handball hat bei den Männern den dritten von vier Spieltagen der Hauptrunde absolviert. Wer bucht das direkte Ticket ins Viertelfinale, wer muss in die erste Runde der Play-offs und für wen ist die internationale Saison beendet? handball-world wirft einen Blick auf den Modus und die aktuelle Lage.

Die erste Gruppenphase der European Handball League startete mit acht Gruppen zu jeweils vier Teams. Die jeweils beiden besten Teams schafften den Sprung in die Hauptrunde, die Ergebnisse aus dem direkten Vergleich wurden mit in die nächste Runde genommen. Somit kommt die Hauptrunde des Wettbewerbs mit vier Begegnungen aus.

Während die Sieger der vier Gruppen der Hauptrunde direkt ins Viertelfinale (23./30.04.) der European Handball League einziehen, spielen die Gruppenzweiten und Gruppendritten in den Play-offs (26.03./02.04.24) die vier weiteren Viertelfinalisten überkreuz aus. In den Duell geht es dann um das Ticket zum Final4 in Hamburg am 25. und 26. Mai 2024.

Wie ist die aktuelle Lage?

In der Hauptrundengruppe I der European League im Handball sind die Entscheidungen vor dem letzten Spieltag gefallen, da alle relevanten Direktvergleiche entschieden sind. Der HBC Nantes ist direkt für das Viertelfinale qualifiziert, die Rhein-Neckar Löwen gehen als Zweiter und die TSV Hannover-Burgdorf als Dritter in die Play-offs gegen ein Team der Gruppe II. Für Gornik Zabrze ist die Saison nach der Hauptrunde beendet.

In der Gruppe II steht bislang nur der RK Gorenje Velenje als Schlusslicht vorzeitig fest. Skjern Haandbold hat die Spitzenposition durch die 33:34-Heimniederlage gegen IK Sävehof verloren, hat aber mit den Schweden zumindest den Direktvergleich auf seiner Seite.

Sävehof empfängt am letzten Spieltag noch den aktuellen Tabellenführer RK Nexe Nasice - das Hinspiel gewannen die Kroaten mit 29:28. Die Kroaten haben auch den Direktvergleich gegen Skjern mit 69:58 (39:25, 30:33) für sich entschieden, mit einem Remis in Schweden wäre man Gruppensieger und vorzeitig im Viertelfinale.

In der Gruppe III kann sich die SG Flensburg-Handewitt bei Bjerringbro-Silkeborg nach dem 38:28-Heimerfolg im ersten Heimspiel der Hauptrunde sogar noch eine abschließende Niederlage mit zehn Toren erlauben, um im Direktvergleich vorne zu liegen. Die Dänen müssen mit mindestens elf Toren gewinnen, international gibt es keine Auswärtstorregel mehr, es würde bei Gleichstand im direkten Vergleich die Tordifferenz aus allen Partien gelten.

Rang 3 spielen die Kadetten Schaffhausen im direkten Duell mit den Kadetten Schaffhausen aus, im Heimspiel erreichten die Schweizer damals einen 27:24-Erfolg, zudem besitzt man die bessere Tordifferenz. Vojvodina Novi Sad muss also sein Heimspiel mit mindestens vier Toren gewinnen. Der Sieger wird in den Play-offs auf die Füchse Berlin treffen.

In der Gruppe IV sind nämlich schon sämtliche Entscheidungen gefallen, da alle relevanten Direktvergleiche entschieden sind. Sporting CP Lissabon hat als Gruppensieger das Viertelfinale erreicht, die Füchse Berlin sind Zweiter und treffen auf Schaffhausen oder Novi Sad. Auf Dinamo Bukarest wartet ein Duell gegen Bjerrinbro-Silkeborg oder die SG Flensburg-Handewitt. Der CSM Constanta ist ausgeschieden.

» Tabellen der Hauptrunde der European League

Wie geht es weiter?

Während die Gruppensieger direkt ins Viertelfinale (23./30.04.) einziehen, kämpfen die Gruppenzweiten und Gruppendritten in den Play-offs (26.03./02.04.24) die vier anderen Viertelfinalisten aus. Das Final 4 um den Turniersieg soll dann am 25./26.05.2024 in Hamburg ausgetragen werden. Das hatte die EHF Mitte Dezember entschieden.

Der Weg ins Final4 ist vorgezeichnet. In den Play-offs trifft ein Team der Gruppe I auf eine Mannschaft der Gruppe II, auch die Gruppen III und IV spielen überkreuz.

PO Match 1: 3. Gruppe II - 2. Gruppe I

PO Match 2: 3. Gruppe I - 2. Gruppe II

PO Match 3: 3. Gruppe IV - 2. Gruppe III

PO Match 4: 3. Gruppe III - 2. Gruppe IV

Auch die Viertelfinalpaarungen stehen schon fest. Die Rhein-Neckar Löwen, die TSV Hannover-Burgdorf und die Füchse Berlin müssen in die Play-offs. Berlins möglicher Viertelfinalgegner heißt HBC Nantes, der Weg der Rhein-Neckar Löwen ins Final4 würde über Sporting CP Lissabon führen. Auf die Recken der TSV Hannover-Burgdorf würde hingegen ein Duell mit dem Sieger der Gruppe III, also der SG Flensburg-Handewitt oder Bjerringbro-Silkeborg, warten.

Viertelfinale 1: Sieger PO Match 4 - 1. Gruppe I

Viertelfinale 2: Sieger PO Match 3 - 1. Gruppe II

Viertelfinale 3: Sieger PO Match 2 - 1. Gruppe III

Viertelfinale 4: Sieger PO Match 1 - 1. Gruppe IV

Ein für die Gruppenphase gesetztes Team kommt im besten Fall mit 14 Partien zum Turniersieg, sollte ein Team die Qualifikation und die Play-offs bestreiten, wäre das Endspiel das 18. Spiel. In der vergangenen Spielzeit haben z.B. die Füchse Berlin nach 16 Partien den Titel geholt.

Punktevergabe EHF European League 2023/24

In der EHF European League gibt es für die Teilnahme am Wettbewerb einen Zähler. Für das Überstehen der Qualifikationsrunde gibt es fünf Bonuspunkte. Auch für das Überstehen der Gruppenphase (9), der Hauptrunde (13), des Achtelfinals (17) und des Viertelfinals (21) gibt es Bonuspunkte. Der Sieger des Wettbewerbs erhält 54, der Finalteilnehmer als Sieger des Halbfinals 25 Punkte. Hinzu kommen noch die sportlichen Zähler für Sieg oder Unentschieden.

Was bisher geschah?

Über die Startplatzvergabe haben die beiden Topnationen Anspruch auf vier, die Verbände auf den Positionen 3-9 Anspruch auf drei und die Verbände auf den Plätzen 10-18 Anspruch auf zwei Startplätze in der EHF European League. Damit sind 47 der 48 möglichen Startplätze fix vergeben. Allerdings wurden nicht alle möglichen Startplätze ausgeschöpft, die EHF hatte auch die Anträge auf Wildcards wie von Bidasoa Irun oder Wybrzeze Danzig nicht positiv beschieden.

Das hatte auch Folgen auf die Setzliste. 16 Teams statt bislang 12 sollten bereits für die Gruppenphase (17.10.-05.12.23) fix gesetzt werden, die anderen 32 kämpfen in einer Qualifikationsrunde (26.08.-03.09.) die weiteren 16 Teams aus. Weil aber das Teilnehmerfeld nicht ausgeschöpft wurde, konnten sich elf weitere Teams über ein frühzeitiges Ticket für die Gruppenphase freuen, darunter auch die in Lostopf 3 einsortierte SG Flensburg-Handewitt.

Warum spielen die Löwen gegen die Hannover?

In der Gruppenphase wurden die Mannschaften auf acht Gruppen zu jeweils vier Teams aufgeteilt, so dass hier jedes Team mindestens sechs Partien bestritt. Die jeweils beiden besten Teams schafften den Sprung in die Hauptrunde (13.02.-05.03.24), die Ergebnisse aus dem direkten Vergleich wurden mit in die nächste Runde genommen. Somit kommt die Hauptrunde des Wettbewerbs mit vier Begegnungen aus.

Gelost werden musste nicht mehr, die Topteams der Gruppe A treffen auf die besten Mannschaften der Gruppe B - somit kam es in der zweiten Turnierphase auch zu einem Duell zwischen den Rhein-Neckar Löwen und der TSV Hannover-Burgdorf. Die anderen beiden Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt und Füchse Berlin konnten sich hingegen in der zweiten Turnierphase noch aus dem Weg gehen.