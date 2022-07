"Wie in England": Flick wünscht sich mehr Spannung an der Bundesliga-Spitze

Hoher Besuch im Trainingscamp des VfL Wolfsburg: Bundestrainer Hansi Flick traf am Montag bei den Niedersachsen in Österreich ein, ist zu Gesprächen mit den VfL-Verantwortlichen verabredet und stand zuvor am Trainingsplatz Rede und Antwort.

Aus Wolfsburgs Trainingslager in Seefeld berichtet Thomas Hiete

Freundschaftliche Umarmungen gab es, als Hansi Flick das Trainingsgelände in Seefeld betrat. Niko Kovac, dessen Co-Trainer und Nachfolger er einst beim FC Bayern war, Jörg Schmadtke und Marcel Schäfer begrüßten den Gast, der sich am Rande des Trainingsplatzes zum Gespräch zur Verfügung stellte. Flick sprach über …

… seinen Trainingslager-Trip: Borussia Mönchengladbach stattete er einen Besuch am Tegernsee ab, nun traf er am Montag bei den Wolfsburgern ein. "Mir sind die Spieler wichtig", betont der Bundestrainer, der beim VfL natürlich auch mit Kovac einen alten Wegbegleiter trifft. "Ich habe mit ihm eine gewisse Vergangenheit und habe ihn angerufen und gefragt, ob ich vorbeikommen kann." Dass der Kroate nun in Wolfsburg gelandet ist, überraschte Flick letztlich weniger als die vorausgegangene Entlassung von Florian Kohfeldt. "Das hätte ich in der Form nicht gedacht. Aber jeder Verein macht nach der Saison seine Analyse. Dass Niko wieder in der Bundesliga ein Thema ist, war mir klar. Mit dem VfL hat er einen guten Verein."

Es ist schon so, dass der Kader schon ziemlich steht. Hansi Flick

… die Nationalmannschaft: Mit Blick auf die WM sagt Flick klar: "Es ist schon so, dass der Kader schon ziemlich steht. Jetzt hat jeder noch vier Monate Zeit, sich in Szene zu setzen. Jeder hat auch noch eine Chance, auf den WM-Zug aufzuspringen." Beim VfL kommen mit Lukas Nmecha, Ridle Baku und Maximilian Arnold vor allem drei Spieler infrage. Letzterer sagte kürzlich im kicker-Interview: "Ich weiß nicht genau, wo ich stehe."

Wie sieht's der Bundestrainer? "Ich mag ihn als Spielertyp und auch so, er ist einer, der immer 100 Prozent gibt und für Wolfsburg ein sehr wichtiger Spieler ist. Gerade auf seiner Position ist die Konkurrenz enorm hoch. Trotzdem ist er immer einer, der bei uns im Fokus ist. Deswegen werden wir ihn weiterhin beobachten und in unseren Planungen dabeihaben." Das gilt auch für Baku, der in der neuen Saison beim VfL wohl als Rechtsverteidiger eingeplant ist.

"Gerade auf dieser Position", sagt Flick, "ist die Physis enorm wichtig. Da hat er mit Sicherheit noch Luft nach oben." Als Vorbild für Baku nennt der Trainer Linksverteidiger David Raum (Hoffenheim). "Wenn man sieht, wie er das Spiel interpretiert, ist es herausragend von seinem Einsatz, seiner Bereitschaft, defensiv wie offensiv immer mitzugehen. Das sind Dinge, die wir sehen wollen." Die besten Chancen auf ein WM-Ticket dürfte Angreifer Nmecha haben, zu dem Flick auch während seines Knöchelbruchs rund um den Jahreswechsel in Kontakt stand. "Lukas ist ein Spieler, der vieles mitbringt und die Einstellung hat, immer besser werden zu wollen. Ich war oft verletzt und weiß, wie man sich fühlt, wenn man nicht im Kader ist. Deswegen ist es wichtig für mich, zu zeigen, dass wir da sind und ihm ein gutes Gefühl zu geben."

… die VfL-Perspektiven in der neuen Saison: "Schwierig" sei es für ihn, sagt Flick, das einzuschätzen. "Der Start ist nicht ganz so einfach", verweist er auf den 2. Spieltag, wenn der VfL nach seinem Heimauftakt gegen Werder Bremen zum FC Bayern reisen muss. "Wenn man gut reinstartet und Ruhe da ist, ist vieles möglich. Aber es gibt so viele Mannschaften, die eine gute Transferperiode hatten. Ich bin gespannt und freue mich auf die Saison."

… den Titelkampf: Borussia Dortmund hat kräftig investiert, doch auch der FC Bayern München verändert seinen Kader namhaft. "Ich glaube schon, dass die Dortmunder sehr gute Arbeit gemacht haben", sagt Flick, "aber auch Bayern München ist noch nicht fertig. Warten wir ab, was am Ende der Transferperiode steht." Wünscht sich der Bundestrainer an der Spitze eine spannendere Bundesliga? "Es würde uns schon guttun, wenn wir wie in England vier, fünf Mannschaften hätten, die um den Titel mitspielen könnten. Aber Bayern München hat einfach enorme Qualität, mit Mané kommt ein Top-Spieler in die Bundesliga, das freut uns alle. Es ist wichtig für die Liga. Er kommt von Beginn an symphytisch rüber."

… das Wechseltheater zwischen Robert Lewandowski und dem FC Bayern: Flick kennt den Klub, er kennt den Spieler, der zum FC Barcelona wechseln möchte. Entsprechend bedeckt hält sich der 57-Jährige: "Das ist nicht mein Thema, das ist das Thema von Robert und dem FC Bayern. Mehr sage ich nicht dazu."

… die Frauen-Nationalmannschaft: Flick habe bislang fast alle Spiele verfolgt, der deutsche 4:0-Start gegen Dänemark hat ihn überzeugt. "Das war gerade in der zweiten Halbzeit hervorragend. Das Tempo und die Intensität, die sie im Spiel haben, gefallen mir schon sehr gut."