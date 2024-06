"Wie immer ein bunter Mix": Traditioneller Umbruch auf Schalke

Wie jedes Jahr hatte der FC Schalke 04 einen Umbruch in seiner Regionalliga-Mannschaft zu bewerkstelligen. Insgesamt 14 Spieler haben den Verein verlassen. Cheftrainer Jakob Fimpel will sich in den ersten Wochen der Vorbereitung ein genaueres Bild vom neuen Spielermaterial machen.

Trainer Jakob Fimpel steht bei der U 23 des FC Schalke 04 zum dritten Mal vor der Herausforderung, einen großen Umbruch zu bewerkstelligen. Gleich 14 Spieler des Kaders, der in der abgelaufenen Saison mit Rang fünf das beste Ergebnis in der Regionalliga West seit 2012/2013 (Platz drei) einfahren konnte, haben die zweite Mannschaft der "Knappen" verlassen.

"Wir stehen wie jedes Mal vor einem komplett neuen Jahr", erklärt der 35-jährige Fimpel. "Als Trainer muss ich zunächst schauen: Welche Spieler sind auf welchen Positionen gut? Wo liegen die Stärken? Das wird die Vorbereitung zeigen. Ich glaube, dass der Weg für die Jungs nach oben möglich ist. An den zurückliegenden Transfers sieht man, dass junge Spieler hier die Chance bekommen. Eine bessere Situation gibt es für unsere Jungs nicht."

Sportliche Leitung neu besetzt

Dass mit Raffael Tonello (seit April Sportlicher Leiter Knappenschmiede und Top-Talente-Scout) sowie Ben Manga (seit Mitte Mai Direktor für Kaderplanung, Scouting und Knappenschmiede) neue Verantwortliche im Verein tätig sind, hat auch die Ausrichtung bei der Kaderplanung der U 23 leicht verändert. "Tendenziell sind wir etwas jünger geworden. Wir haben spannende Jungs: Spieler aus U-23-Mannschaften, Spieler aus der A-Junioren-Bundesliga und unserer eigenen U 19. Oder mit Niklas Frese vom 1. FC Gievenbeck jemanden, der bislang noch kein Nachwuchsleistungszentrum durchlaufen hat. Es ist wie immer ein bunter Mix."

In der ersten Trainingswoche der U 23 sind auch zwei Spieler dabei, die bei den Schalkern zum Profikader gehören: Torhüter Luca Podlech (19) und Ex-Nationalspieler Amin Younes (30). "Luca Podlech kommt aus einer Verletzung, daher macht es Sinn, dass er schon in dieser Woche bei uns reinstartet Wir werden sehen, wie er alles mitmachen kann, um dann bei den Profis einzusteigen", so Fimpel. " Bei Amin ist es eigentlich genauso. Er hat schon länger Zeit bei uns mittrainiert und nach seiner Zeit ohne Verein noch ein wenig Rückstand. Die Woche bei uns nimmt er ebenfalls noch mit, um sich in den bestmöglichen Zustand zu bringen." Schließlich will Younes dann bei den Profis wieder Fuß fassen.

Rumpil erkrankt - Lasogga fällt länger aus

In den nächsten Tagen wird auch Timothé Rupil (21, leichte Rachenentzündung) bei der U 23 voll mitwirken. Der Neuzugang aus der zweiten Mannschaft des 1. FSV Mainz 05 hat bereits zehn A-Länderspiele für Luxemburg in seiner Vita stehen. "Er kennt die Situation eines U 23-Teams aus Mainz", so Fimpel über den Mittelfeldspieler. "Er ist ganz klar hier, um den letzten Schritt in Richtung Profifußball zu machen. Daran glauben wir auch."

In den ersten Wochen der neuen Saison wird Ex-Bundesligaprofi Pierre-Michel Lasogga (32) als einer der Routiniers seine Erfahrung dagegen noch nicht auf dem Platz an die Talente weitergeben können. "Bei Pierre ist es leider so, dass er eine Reaktion im Knie hatte und deswegen schon im Saisonendspurt ausgefallen war. Wir haben ihn noch einmal komplett durchgecheckt und einen Eingriff vornehmen lassen", beschreibt Jakob Fimpel. "Daher muss er nun ein längeres Aufbautraining absolvieren. In seiner Situation ist es wichtig, nicht auf Biegen und Brechen auf einen bestimmten Tag hinzuarbeiten, sondern dass das Knie langfristig hält. Daher werden wir uns da Zeit lassen."