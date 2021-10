"Wie im Zirkus": Hyballa nach dem klaren 0:4 in Magdeburg

Der Montagabend brachte Türkgücü München kein Glück. Beim zweiten Spiel des neuen Trainers Peter Hyballa setzte es eine herbe 0:4-Niederlage, die den Coach aber nicht restlos frustrierte.

Tritt durch das 0:4 in Magdeburg mit seinem Team auf der Stelle: Türkgücü-Coach Peter Hyballa. picture alliance / Eibner-Pressefoto

Nach Hyballas 2:1-Premierensieg gegen Dortmunds U 23 setzte es am Montagabend einen herben Rückschlag: Beim alten und neuen Tabellenführer FC Magdeburg musste sich Türkgücü deutlich wie verdient 0:4 geschlagen geben.

"Ich habe einen Gegner gesehen, der mit dem Ball besser war als wir", resümierte Hyballa nach dem Spiel bei "MagentaSport". "Und wir kamen ja eigentlich gut aus dem Druck raus, hatten drei, vier richtig gute Chancen in der ersten Halbzeit. Sogar in der zweiten Hälfte nach dem 3:0, wo wir einfach bei den Standardsituationen bei den Abkapp-Bewegungen ganz gut gepennt haben."

Trotz eines Chancenfestivals auf beiden Seiten im ersten Durchgang fiel nur ein Tor - für Magdeburg. Für die Münchner Gäste war daher noch alles drin, aber der FCM machte mit einem Doppelschlag nach einer knappen Stunde alles klar. Gegen die Übermacht der Hausherren hatte Türkgücü nun keine Chance mehr. Das ernüchternde Fazit des Trainers: "Wir spielen so wie im Zirkus. Wir spielen links, wir spielen rechts, aber wir kommen nicht nach vorne, da uns so ein bisschen die Durchschlagskraft fehlt."

"Kopf hoch, nicht durchdrehen"

Dass Hyballas Team "nur" vier Gegentreffer hinnehmen musste, ist besonders seinem Keeper zu verdanken. René Vollath hielt Türkgücü bereits in der ersten Hälfte mit starken Paraden im Spiel und avancierte spätestens mit seinen Glanztaten während des Magdeburger Chancenfeuerwerks Mitte des zweiten Durchgangs zum besten Münchner. Der 31-jährige Rückhalt ärgerte sich nach dem Schlusspfiff: "Man kann verlieren, aber nicht so in dieser Höhe. Wir haben uns ein bisschen abschlachten lassen, die Gegentore viel zu einfach hergeschenkt. Da war zu wenig Gegenwehr und dann kassierst du natürlich auch vier."

Ich habe da keinen Bock drauf. Peter Hyballa

Doch Hyballa kritisiert maßvoll. Der 45-Jährige sehe Ansätze, gerade nach der ersten Viertelstunde sei sein Team gut im Spiel gewesen. Daher sein Signal an die Mannschaft: "Kopf hoch, nicht durchdrehen. Ein paar Sachen waren wirklich nicht gut, aber ein paar Sachen haben mir ganz gut gefallen und das musst du jetzt versuchen, zu verfeinern."

Denn der Coach weiß: "Du verlierst deine Mannschaft, wenn du die jetzt durchjagst. Ich habe da keinen Bock drauf. Erstens habe ich noch keine grauen Haare, die will ich nicht so schnell kriegen. Und zweitens muss die Mannschaft weiter zusammenwachsen."