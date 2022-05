Wie Hertha noch die Kurve bekam

Der Abgesang war abgestimmt. Aber Hertha BSC bekam im letztmöglichen Moment die Kurve - weil Felix Magath der Mannschaft half und die Mannschaft vor dem 2:0-Sieg im Relegationsrückspiel beim Hamburger SV ihm.

Als endlich alle Mann an Bord und alle Bierkästen - und das waren etliche - verstaut waren, rollte Herthas Mannschaftsbus um 0.15 Uhr im Volksparkstadion los. Aus dem Innenraum schallten laute Musik und dröhnende Gesänge. Zuvor - um Mitternacht - hatten die, die schon im Bus waren, Mannschaftsarzt Hi-Un Park ein Ständchen zu dessen 45. Geburtstag geschmettert. Und das war dann auch schon die Essenz der letzten Dienstreise einer Saison, die nichts an Turbulenzen und Tiefschlägen ausgelassen hatte und die nah am Totalcrash war. Als nur noch diese eine Chance blieb, um die Kurve zu kriegen, war Hertha voll da: stimmlich - und sportlich.

Hertha hat im Relegationsrückspiel gegen den Hamburger SV all das auffallend gut gemacht, was im Hinspiel verblüffend schlecht war. "Wir alle waren hungrig", sagte Kevin-Prince Boateng. "Wir haben nicht aufgegeben, sondern Herz gezeigt. Totgesagte leben eben länger." Und Kapitän Dedryck Boyata, Schütze des ersten Tores und mit Nebenmann Marc Oliver Kempf eine Autorität im Abwehrzentrum, gab zu Protokoll: "Wir mussten nach dem verlorenen Hinspiel alle einen Zahn zulegen und zeigen, wozu wir fähig sind."

Ich habe den Tim-Walter-Fußball in Stuttgart miterlebt - daher war mir klar, dass wir Fehler provozieren können. Marc-Oliver Kempf

Das taten die Berliner - in einer Souveränität, die ihnen unter diesen Vorzeichen kaum mehr jemand zugetraut hatte. "Jeder war heute da. Jeder hat alles dafür getan, dass wir in der Liga bleiben", bilanzierte Kempf. Mit Blick auf den HSV-Coach sagte er: "Ich habe den Tim-Walter-Fußball in Stuttgart miterlebt - daher war mir klar, dass wir Fehler provozieren können. Deswegen haben wir gesagt, wir machen kein Larifari, sondern voll Druck. Dieser Plan ist komplett aufgegangen, wir haben uns in jeden Zweikampf reingehauen und am Ende das Ding verdient gedreht."

Nach dem Hinspiel, einem besorgniserregend blutleeren Auftritt unterhalb der fußballerischen Armutsgrenze, hatten intern viele Gespräche stattgefunden: mit Trainer Felix Magath, auch ohne ihn. Heraus kam nach Einschätzung von Matchwinner Marvin Plattenhardt "unsere beste Saisonleistung".

Der Linksverteidiger, mit der Eckball-Vorlage auf Boyata und dem eigenen Treffer zum 2:0 entscheidend für den Ausgang des Abends und der Saison, sagte: "Wir haben uns gesagt: 'Wir können hier nicht absteigen, wir müssen eine andere Leistung zeigen.' Wir haben gesagt: 'Wir laufen vorne an, wir sind mutig.'" So war es. Pressing, Kompaktheit, Aufbauspiel, Körpersprache, Zweikampfstärke: Mit einem robusten, reifen Auftritt hat Hertha den Kopf im letzten Moment aus der Schlinge gezogen. "Es musste alles passen", sagte Plattenhardt, ehe er in den Bus entschwand. "Und wir haben alles abgeliefert."

Die Spieler wollten eine Raute - und bekamen sie

Magath, nach dem Hinspiel klubintern nicht mehr bei allen unumstritten, hatte die Führungsspieler vor dem Rückspiel noch stärker als in den Vorwochen eingebunden: bei der Frage des Personals - und bei der Frage des Systems. Seinen ursprünglichen Plan, wie im Hinspiel auf ein 4-4-2 mit flacher Vier zu setzen, redeten ihm die Spieler dem Vernehmen nach aus. Sie wollten stattdessen ein 4-4-2 mit Raute - und bekamen es. "Die Idee kam auch aus der Mannschaft", sagte Kempf. "Prince hatte da großen Anteil. Wir dachten, das passt besser gegen den HSV: mit einem klaren Sechser das zu spiegeln, dass wir Mann gegen Mann draufgehen können. Und es hat sich ausgezahlt."

In der Offensivzentrale mit Boateng ein Mann mehr, Suat Serdar endlich auf seiner Wunschposition, der Acht, Santiago Ascacibar allein auf der Sechs und mit einem unglaublich beherzten Auftritt: Diese Mannschaft, die lange keine war, war am Ende eine - und sie hatte nicht nur sich gefunden, sondern sogar den passenden Matchplan inklusive Systemänderung. "Dass wir Raute gespielt haben, hat viel ausgemacht", analysierte Niklas Stark. "Die Hamburger sind damit nicht so richtig klargekommen. Sie konnten sich nicht so rauskombinieren wie sonst. Da hat man gemerkt, dass wir ein bisschen die Oberhand gewinnen, dass wir ein bisschen mehr da sind."

Windhorst twittert - Kempfs Lehren

Sie waren nicht ein bisschen mehr da, sie waren voll da - im letzten und wichtigsten Spiel einer Saison, die trotz der Freudengesänge in Kabine und Bus schmerzhaft war und lehrreich bleibt. Relegation sei "ein Gefühl, das bei uns keiner mehr noch einmal erleben möchte", sagte Geschäftsführer Fredi Bobic. "Dafür werden wir hart arbeiten." Er muss den Nachfolger für Magath finden und den Kader - erneut - umbauen.

Magaths schwerste Mission ist geglückt. Hertha-Investor Lars Windhorst twitterte noch am späten Montagabend: "Anerkennung und Respekt für Felix Magath. Seine Erfahrung und Führungsstärke haben den Verein vor dem Abstieg bewahrt." Magath fährt zeitnah zurück zu seiner Familie nach München, die Aufarbeitung der Saison obliegt anderen. Sie wird gründlich ausfallen müssen. Der Verein müsse aus der Saison lernen, dass "alles nur zusammen geht", sagte Abwehrmann Kempf. "Es waren schwere Wochen am Ende mit Tayfun Korkut, es hat vieles nicht funktioniert. Felix Magath hat uns in den Kopf reingepackt, dass es nur zusammen geht - egal, wie wir fußballerisch performen. Wenn du’s nicht zusammen machst, geht es sowieso in die Hose. Das war sein größter Anteil."

Und Boateng, im Hinspiel außen vor, im Rückspiel der Leader, brachte es spät in der Nacht auf den Punkt: "Wir müssen ganz viel lernen aus dieser Saison, Ruhe in den Verein bringen, uns mit den Fans versöhnen und wieder eine Familie werden. So, wie wir es in diesem Spiel waren - das ist Hertha BSC!"