Wie Henriksen die Fans von Mainz 05 mitnimmt

Bo Henriksen ist auf dem Weg, in Mainz alle Kräfte zu mobilisieren. Um die Fans zu erreichen, lässt er häufiger öffentlich trainieren als seine Vorgänger.

Dass der neue Trainer ein extrovertierter Typ ist, merkt jeder, der einen seiner Auftritte erlebt. Bo Henriksen geht in die Offensive, das betrifft auch die Außendarstellung des Vereins. Am Tag seiner Vorstellung legte er fest, dass das erste Mannschaftstraining am Folgetag öffentlich sein wird. Auch beim Spielersatztraining am Tag nach einer Bundesligapartie sind Fans wieder zugelassen, was zuletzt trotz der proklamierten Volksnähe selbst in Mainz immer seltener geworden ist.

Während in der Vor-Henriksen-Zeit in "kurzen Wochen", also zwischen einem Samstag- und Freitagspiel, kein öffentliches Training angesetzt wurde, lädt der Däne am Dienstagvormittag alle FSV-Anhänger zum Zuschauen ein. "Es ist fantastisch, dass zum Auftakttraining 250 Leute kamen. Es bedeutet den Spielern einiges", so Henriksen.

Der Stimmungswandel ist vollbracht, was der 49-Jährige noch nicht abstellen konnte, ist das Verletzungspech. Am Montag wurde bekannt, dass es sich bei der Verletzung von Andreas Hanche-Olsen um einen Muskelfaserriss im Oberschenkel handelt. Damit muss Henriksen am Freitagabend beim Spitzenreiter Bayer Leverkusen (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in der Abwehr weiter improvisieren. Bereits beim 1:0 gegen den FC Augsburg musste Dominik Kohr in der Dreierkette aushelfen, da Josuha Guilavogui nach seinem Muskelbündelriss Anfang November immer noch nicht im Spielrhythmus ist. Vermutlich wird der Ex-Wolfsburger in Leverkusen trotzdem von Beginn an auflaufen, weil Stefan Bell (leichte Herzmuskel-Entzündung), Edimilson Fernandes (Sprunggelenkbeschwerden) und Maxim Leitsch (Adduktorenprobleme) zuletzt fehlten.

Maximal zwei Saisontore, das gab es noch nie

Die einzige verlässliche Größe in der Innenverteidigung ist Sepp van den Berg, der gegen Augsburg das Tor des Tages köpfte. "Ich war schon häufiger nah dran an meinem zweiten Saisontor", stellte der Niederländer zufrieden fest. Mit Anthony Caci, Leandro Barreiro, Jae-Sung Lee und Ludovic Ajorque führt van den Berg nun die interne "Torjäger"-Liste an. Noch immer traf kein Mainzer öfter als zweimal. Dass nach 22 Spieltagen kein einziger Profi eines Klubs mindestens dreimal einnetzte, gab es zuvor noch nie.