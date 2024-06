"Wie Heimkommen": Lofolomo wechselt nach Köln zur Viktoria

Defensiv-Allrounder Enrique Lofolomo wechselt vom Halleschen FC zu Viktoria Köln. Der Drittligist freut sich auf einen "Mentalitätsspieler", Lofolomo selbst sich auf so etwas wie "Heimkommen".

Enrique Lofolomo verstärkt zur neuen Saison die Defensive von Viktoria Köln. "Auf der Sechserposition ist er zuhause und kann auch in der Innenverteidigung aushelfen", beschreibt Stephan Küsters den Neuzugang vom Halleschen FC. "Wir wollten einen weiteren Mentalitätsspieler verpflichten und genau das ist Enrique", so der Sportliche Leiter. "Er ist zudem ein typischer Straßenfußballer. Ich kenne ihn noch aus seiner Zeit in Düsseldorf und Mönchengladbach.

Lofolomo lief für die Zweitvertretungen von Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach auf und sammelte reichlich Erfahrung in der Regionalliga West (98 Spiele, ein Tor).

Abstieg mit HFC

Vor einem Jahr zog es den 24-Jährigen dann zum HFC, bei dem er es in der abgelaufenen Drittliga-Saison als Leistungsträger in 25 Einsätzen auf drei Tore, zwei Assists und einen kicker-Notenschnitt von 3,64 brachte. Halles Abstieg konnte er jedoch nicht verhindern.

"Ich freue mich, hier den nächsten Schritt zu gehen", sagt Lofolomo über seinen Wechsel nach Köln. "Ich möchte mich sowohl auf dem Platz als auch persönlich weiterentwickeln." Die Rückkehr nach NRW fühle sich "ein Stück weit aber auch nach Heimkommen an", verrät der im circa 80 km von Köln entfernten Heinsberg geborene Lofolomo.