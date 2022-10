Wie gut kennen Sie sich mit WM-Rekorden aus?

Vom 20. November bis 18. Dezember steigt in Katar die Weltmeisterschaft. Doch wie gut kennen Sie sich eigentlich mit den Rekorden rund um das wichtigste Großereignis aus?

Legendäre Endspiele, legendäre Spieler, legendäre Szenen. Die Weltmeisterschaft wird trotz der Begleitumstände in Katar auch in diesem Jahr wieder großes Interesse auf sich ziehen. Titelverteidiger Frankreich, der in Gruppe D mit Australien, Dänemark und Tunesien um einen Platz in der K.-o.-Runde streitet, gilt es zu schlagen.

Und wie schneidet eigentlich die deutsche Nationalmannschaft ab? Das DFB-Team, das bislang vier WM-Titel vorweisen kann, ist auch für den einen oder anderen Rekord verantwortlich. Wie gut kennen Sie sich mit den Bestmarken bei WM-Endrunden aus? Finden Sie es heraus.

Viel Spaß beim Mitmachen - und viel Erfolg!