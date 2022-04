Wie Goretzka dem FC Bayern gleich doppelt weiterhilft

Leon Goretzka (27) feierte beim 4:1-Sieg der Bayern in Freiburg ein gelungenes Comeback. Trainer Julian Nagelsmann hob nicht nur die Leistung im Spiel hervor.

Als die Haare längst nass waren und die Kräfte nachließen, durfte Leon Goretzka endlich wieder das machen, was ihm so lange verwehrt worden war: Die Muskeln zeigen.

Nach vier langen Monaten ohne Pflichtspieleinsatz stand der deutsche Nationalspieler erstmals seit Anfang Dezember beim 3:2-Sieg in Dortmund wieder in einem Pflichtspiel für die Bayern auf dem Feld und sorgte in einem kampfbetonten Spiel in Freiburg gleich für das so wichtige 1:0.

"Er bringt Elan und Gier"

"Einfach genießen" sollte Goretzka sein Comeback, hatte Julian Nagelsmann vor dem Spiel gefordert, "nicht die Welt zerreißen". Das tat der 27-Jährige auch nicht, er klopfte mit einem eher harmlosen Volley-Abschluss in der achten Minute erstmals an, zeigte nach rund einer halben Stunde aber seine besondere Qualität, als er nach Zusammenspiel mit Thomas Müller zum Konter ansetzte. "Er ist einer, der Elan und Gier reinbringt, der ein guter Box-to-Box-Spieler ist", lobte Nagelsmann im Anschluss an das 4:1, das, rein sportlich betrachtet, für sehr klare Verhältnisse an der Tabellenspitze gesorgt hat.

Goretzka verleiht den Bayern ebendiese Komponente im Mittelfeld, die zuletzt sichtlich gefehlt hat. In Abwesenheit seines Partners hatte Joshua Kimmich noch mehr als üblich versucht, überall auf dem Feld zu sein, dabei aber teilweise auch die eigene Arbeit vor der Abwehr vernachlässigt. Mit Goretzka kehrt nun zum einen ein robuster Zweikämpfer zurück, besonders aber auch einer, der den Ball nach vorne treibt, von Strafraum zu Strafraum. Kimmich kann sich somit auf seine Aufgaben als Stratege konzentrieren.

"Das brauchst du"

Schon im Training, bemerkte Nagelsmann zu Recht, habe man gemerkt, "dass er", also Goretzka, "uns sehr guttut. Dass so ein Spieler mit maximaler Gier trainiert und die anderen mitpusht. Das brauchst du, im Spiel sowieso." Goretzka hatte von seiner ersten Einheit an nicht im Ansatz den Eindruck hinterlassen, als habe er monatelang nur zuschauen dürfen.

Und zusätzlich verleiht er den immer gefährlicher werdenden Standards beim FC Bayern noch mehr Gefahr, wie eben beim 1:0 am Samstag, als er eine perfekt platzierte Flanke Kimmichs am vorbeifliegenden Mark Flekken ins Netz köpfte - und dann, die Arme ausgebreitet und angespannt, Richtung Gästeblock lief. Wenige Augenblicke später war sein Arbeitstag beendet.