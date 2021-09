Wie Glasner Kostic lobt und kitzelt

Auf der Pressekonferenz vor dem Köln-Spiel blickte Eintracht-Coach Oliver Glasner auch über die Partie hinaus. Und gab bemerkenswerte Einschätzungen zu diversen Profis aus seinem Kader ab.

Auf die Frage, wer ihn in seiner bisherigen Amtszeit ganz generell positiv überrascht habe, sagt Oliver Glasner zunächst einmal, dass er ungern einzelne Spieler hervorhebe. Dann kommen dem Fußballlehrer aber doch verschiedene Namen über die Lippen. Innenverteidiger Evan Ndicka etwa mache es "auf der etwas ungewohnten Position als rechter Innenverteidiger sehr, sehr gut". Ebenso wie Djibril Sow auf der Doppel-Sechs, gerade "angesichts der extrem kurzen Vorbereitungszeit" nach der EM-Teilnahme mit der Schweiz. Zu nennen sei auch der prompt erstmals für Kroatiens A-Nationalteam nominierte Neuzugang Kristijan Jakic: "Er hat sich sehr schnell integriert." Und, natürlich, Filip Kostic: "Er hat mich damit aber nicht überrascht", schmunzelt Glasner.

Trainer wurde von der Berater-Trennung unter vier Augen informiert

Zwischen dem Linksaußen und seinem Trainer scheint nach Kostics Streik rund ums Bielefeld-Spiel (1:1) tatsächlich nichts hängengeblieben. "Ich nehme Filip genauso wahr wie vorher", erklärt Glasner, "wir waren zuletzt in einem engen, sehr vertrauensvollen Austausch." So habe Kostic Glasner "vorab unter vier Augen informiert" über die Trennung von Berater Fali Ramadani. Ein Schritt, den sie bei der Eintracht ganz klar - und natürlich auch nur zu gerne - als Zeichen der tätigen Reue Kostics interpretieren. Die Botschaft: Der Spieler fühle sich von seinem Agenten auf einen falschen Weg gelockt und habe nun die Konsequenzen gezogen.

Sportlich war Kostic ohnehin stets über jeden Zweifel erhaben. Auch bei seiner Torvorlage für Sam Lammers in Wolfsburg (1:1) zeigte sich zuletzt einmal mehr eindrucksvoll, warum. Glasner: "Filip hat die herausragende Eigenschaft, unter höchstem Druck noch den freien Mann in der Mitte zu sehen. Und die technische Qualität, ihn dann auch zu finden." Allerdings kitzelt der Österreicher seinen Offensiv-Star auch mit dieser öffentlichen Bemerkung: "In der Rückwärtsbewegung hat Filip noch deutlich Luft nach oben."

"Ich schaue mir von Hasebe sehr, sehr viel ab"

Fast noch mehr ins Schwärmen gerät Glasner auf die Frage nach einem Spieler, der sportlich aktuell nur noch eine Statistenrolle einnimmt: Routinier Makoto Hasebe. Der 37-Jährige sei nach wie vor "sehr, sehr wichtig für den ganzen Klub und alle Spieler. Alles, was er sagt, hat in jeder Hinsicht Hand und Fuß. Ich haben Riesen-Respekt vor Makoto, wie er sich gibt, wie professionell er mit der Situation umgeht und die Jungs coacht. Das zeigt: Er ist ein fantastischer Mensch und ein fantastischer Sportler." Glasner gibt sich "sehr, sehr froh, dass ich mit einem solchen Spieler noch zusammenarbeiten darf. Makoto hat ja gesagt, dass er sich von jedem seiner Trainer etwas abschaut. Ich schaue mir in puncto Spielerverhalten und Professionalität sehr, sehr viel von ihm ab."

"Schwierige Phase" für die Youngster Ache und Tuta

In einem ganz anderen Karrierestadium stecken drei Youngster, die derzeit ebenfalls nicht zum Zuge kommen. Stürmer Ragnar Ache (23) gefiel zwar bei Olympia, fehlte nach seiner Rückkehr aber verletzt und musste in dieser Zeit Goncalo Paciencia im internen Ranking davonziehen lassen. Glasner nüchtern: Unter dem Aspekt, von wem er sich im Fall einer Einwechslung eher ein Joker-Tor erwarte, "hat mir Goncalo in den letzten Wochen ein bisschen mehr angeboten". Innenverteidiger Tuta (22) stecke ebenso "in einer schwierigen Phase". Denn: Der Verlust des Stammplatzes habe den Brasilianer zusätzlich Selbstvertrauen gekostet: "Er kämpft mit der Gesamtsituation, kann deshalb nicht so überzeugen", erklärt Glasner. "Tuta hat unsere vollste Unterstützung. Aber es wäre auch nicht zielführend, ihn jetzt mit aller Macht reinzudrücken." Und weil Konkurrent Almamy Touré als Alternative gleich zwei Positionen abdecken kann, fand Tuta jüngst nicht mal mehr Platz im Kader.

Entpuppt sich der Blanco-Transfer als Fehlschlag?

Noch nicht mal in die Nähe einer Nominierung kommt bislang Fabio Blanco, den die Eintracht im Sommer mit relativ viel Tamtam als vermeintliches Supertalent aus der A-Jugend des FC Valencia geholt hat. Warum sich ein 17-jähriger Spanier, der angeblich auch von Real Madrid und dem FC Barcelona umworben war, ausgerechnet für die Eintracht entscheiden sollte, durfte von vornherein skeptisch hinterfragt werden. Jetzt bestätigt sich, was bei klarem Blick von Anfang an absehbar war: Der direkte Schritt in die Bundesliga ist für den Teenager zu groß, zugleich haben die Hessen mangels einer U 23 keine adäquaten Möglichkeiten, Blanco zu fördern. Glasner erklärt: "Er hatte noch kein einziges Erwachsenenspiel, als er zu uns kam. Der Schritt in die deutsche Bundesliga zu einem Klub, der international spielt, ist schon sehr, sehr groß."

Und: "Das Wichtigste für einen 17-Jährigen ist aus meiner Sicht: Spiele, Spiele, Spiele. Die können wir ihm gerade nicht gewähren, versuchen es deshalb über die U 19 hinzubekommen. Aber deren Spielplan passt mit unserer Trainingssteuerung überhaupt nicht zusammen. Und der Spieler könnte sagen: Um in der U 19 zu spielen, hätte er auch in Valencia bleiben können. Für ihn persönlich ist das nicht zufriedenstellend, eine verzwickte Situation." Und allem Anschein nach also ein Transfer, der sich - abgesehen von kurzfristiger PR im vergangenen Sommer - als Fehlschlag zu entpuppen droht.