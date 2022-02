Wie Glasner die Diskrepanz zur Vorweihnachtszeit erklärt

Neun Punkte in der englischen Woche vor Heiligabend, sechs Siege und nur eine Niederlage vom 11. bis zum 17. Spieltag - nach dem vermurksten Saisonstart legte die Eintracht im November und Dezember einen famosen Lauf hin. Aktuell ist sie davon weit entfernt. Oder etwa doch nicht?

"In den letzten Spielen der Hinrunde wurden wir gefeiert, als wären wir ein Kandidat für die Deutsche Meisterschaft", erinnert sich Trainer Oliver Glasner. Das ist vielleicht ein klein wenig übertrieben, doch natürlich erhielten er und seine Mannschaft viel Lob für die Erfolge, die auch mit einer fußballerischen Entwicklung einhergingen.

Nach drei Heimniederlagen in Serie und nur vier Punkten aus fünf Spielen 2022 sieht die Großwetterlage nicht mehr ganz so sonnig aus. Doch Glasner ist kein Freund davon, allein auf die nackten Zahlen zu schauen. Anhand von Beispielen nimmt er eine differenzierte Betrachtung vor. "Unser Spiel gegen Wolfsburg war über weite Strecken viel besser als unser Auswärtsspiel in Gladbach, das wir aber gewonnen haben. Wenn ich unsere erste Hälfte in Gladbach sehe, fanden wir bis zur 44. Minute de facto nicht statt. Mit einer Aktion erzielten wir das 1:1, und dann hatten wir 20 sehr gute Minuten nach der Halbzeit", resümiert der Coach.

"Gegen Leverkusen stand es nach 20 Minuten 0:2. Ich glaube, da habt ihr auf der Tribüne gedacht: Oh mein Gott, was kann denn das für ein Debakel werden? Und dann gewinnen wir 5:2. Oft erzielten wir schnell den Anschlusstreffer. In München lagen wir 0:1 hinten, im Gegenzug fiel das 1:1." Diese Momente seien auch in der aktuellen Phase vorhanden, der entscheidende Unterschied: "Momentan fehlt uns die Effizienz."

In den entscheidenden Momenten vor dem gegnerischen und dem eigenen Tor sind wir gerade nicht so effizient und gut wie in unserer besten Phase. Oliver Glasner

Rafael Borré traf seit seinem Doppelpack beim 2:3 gegen Dortmund am 18. Spieltag nicht mehr, Jesper Lindström ging in diesem Kalenderjahr trotz zahlreicher Chancen noch komplett leer aus, und Daichi Kamada trug sich lediglich beim 1:1 in Augsburg in die Torschützenliste ein. Von dem Trio in der Offensive muss mehr kommen, auch die Strafraumbesetzung gilt es zu verbessern, ebenso wie die Präzision der Zuspiele im letzten Drittel, und es darf in und um den Strafraum herum nicht mehr so lange gefackelt werden. Glasner resümiert: "Im Spiel zwischen den beiden Strafräumen sehe ich uns eigentlich besser als in vielen Partien der Hinrunde. Aber in den entscheidenden Momenten vor dem gegnerischen und dem eigenen Tor sind wir gerade nicht so effizient und gut wie in unserer besten Phase."

Immerhin reist die Eintracht nach dem 3:2-Erfolg in Stuttgart vor zwei Wochen als Tabellenvierter der Auswärtstabelle nach Köln, wo Glasner "Vollgasfußball von der ersten bis zur letzten Sekunde" erwartet. Es ist zu erwarten, dass sich deutlich größere Räume ergeben werden als zuletzt gegen die tiefgestaffelten Wolfsburger. Das kam den Frankfurtern in dieser Saison schon häufiger entgegen.

Julian Franzke