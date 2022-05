Wie Gladbachs Trikot an die glorreiche Fohlenelf erinnert

Eine unter dem Strich enttäuschende Saison endet für Borussia Mönchengladbach am Samstag. Der Blick richtet sich voraus, auch deshalb präsentierten die Fohlen am Samstag ihr Trikot für die kommende Saison.

Das Heimtrikot für die kommende Saison ist überwiegend in Weiß gehalten. Mittig laufen zwei Streifen in Grün und Schwarz nach unten, wodurch die Vereinsfarben der Borussia abgebildet sind.

Mit dem Heimtrikot für die kommende Saison will Gladbach an alte Zeiten anknüpfen, es erinnert vom Design her an die Spielershirts der erfolgreichen 1970er und 1980er Jahre und soll dem Verein zufolge "die Identität der Fohlenelf mit modernen Akzenten" verbinden. "Einerseits sind sie eine Reminiszenz an unsere früheren goldenen Zeiten, andererseits trifft das schicke und zeitgemäße Design sicherlich den Geschmack vieler unserer Fans", wird Borussia-Prokurist Guido Uhle in einer Mitteilung zitiert.

Das neue Trikot trägt die Borussia bereits zum Abschluss der Spielzeit 2021/22, am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Heimspiel gegen Hoffenheim.