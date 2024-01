"Wie gemalt": Rekordtorschütze Maier trägt Lippstadts Hoffnungen

Der SV Lippstadt 08 überwintert tief im Tabellenkeller der Regionalliga West. Doch mit Viktor Maier verfügt der SVL über einen Hoffnungsträger im Sturm, der schon etliche Male bewiesen hat, welch ausgeprägten Torriecher er besitzt.

Acht Tore nach 15 Einsätzen: Nicht nur wegen seines Alters von inzwischen 34 Jahren sticht Viktor Maier aus der jungen Mannschaft des abstiegsbedrohten West-Regionalligisten SV Lippstadt 08 (Schnitt: 22,6 Jahre) heraus. Allein seit seiner Rückkehr vom Wuppertaler SV zum SVL im Januar 2021 erzielte der routinierte Angreifer in der vierthöchsten Spielklasse 35 Treffer in 77 Partien. In der bevorstehenden Restrückrunde sollen weitere Tore und die Spielweise von SVL-Rekordtorschütze Maier dazu beitragen, dass der Rückstand von derzeit fünf Punkten auf die Nichtabstiegszone aufgeholt werden kann.

"Viktor bringt alles mit, was man als Stürmer benötigt", lobt Sportdirektor Dirk Brökelmann im Gespräch mit dem kicker. "Er hat einfach ein Näschen dafür, wo er stehen muss. Dabei ist er aber auch spielerisch stark, bringt sich immer wieder ein. Mit seinem guten Abschluss und seiner Kopfballstärke ist er für das Niveau wie gemalt."

Die starke Torausbeute von Maier begann bereits kurz nach seinem ersten Wechsel nach Lippstadt im Sommer 2009. Der zuvor für die zweite Mannschaft des SC Paderborn 07 auflaufende Angreifer wurde in der Spielzeit 2010/2011 auf Anhieb mit 22 Treffern Torschützenkönig der Westfalenliga. Die Auszeichnung wiederholte er schon ein Jahr darauf mit 24 Toren, am Ende der Saison stand mit dem SV Lippstadt 08 der Aufstieg in die Oberliga Westfalen zu Buche. Eine Spielklasse höher wurde Maier auf Anhieb erneut Torschützenkönig (31 Treffer), auch dieses Mal ging es für den Klub eine Liga nach oben.

Highlight unter Farke

"Der erste Aufstieg in die Regionalliga 2013 unter Trainer Daniel Farke war definitiv ein Highlight", blickt Maier im kicker-Gespräch zurück. "Das Jahr war ausgesprochen erfolgreich, da wir uns auch für den DFB-Pokal qualifizieren konnten." Auf seine Treffer konnte der SVL zunächst noch bis Sommer 2014 zurückgreifen, ehe sich der Torjäger wieder dem damals in die Bundesliga aufgestiegenen SC Paderborn 07 anschloss.

"Ich hatte lange überlegt, welchen Schritt ich als nächstes mache. Als das Angebot aus Paderborn kam, war für mich klar: Das will ich definitiv versuchen", erinnert er sich. "Sportlich lief es für mich dann zwar nicht wie gewünscht, es war aber auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Die Qualität im Kader war enorm hoch." Nach weiteren Stationen bei Alemannia Aachen, beim SC Verl und beim Wuppertaler SV folgte schließlich vor fast exakt drei Jahren die Rückkehr zu "seinem" SVL, der inzwischen in die Regionalliga West zurückgekehrt war und dort inzwischen - auch dank Maier - derzeit seine sechste Saison in Folge absolviert.

Wir haben eine spielerisch gute Truppe und können jedem Gegner gefährlich werden. Viktor Maier über die aktuelle Mannschaft des SV Lippstadt 08

"Über all die Jahre ist der Verein zu meiner Heimat geworden", betont Viktor Maier. "Der Klub wird familiär geführt. Junge Spieler bekommen Zeit, sich zu entwickeln. Das gefällt mir", sagt der zweifache Familienvater. Mit seinen Teamkollegen will Maier in der Rückrunde dafür sorgen, dass sich der SV Lippstadt 08 auch weiterhin in der vierten Liga zeigen kann. "Wir haben eine spielerisch gute Truppe und können jedem Gegner gefährlich werden. Was vor der Winterpause noch gefehlt hat, ist die Konstanz. Wenn wir nun weniger Fehler im Spielaufbau machen und uns weniger Ballverluste im Mittelfeld erlauben, bin ich guter Dinge."

Der erste Schritt soll dabei im Nachholspiel am Freitag (ab 19 Uhr) gegen den Mitkonkurrenten und Tabellenletzten SSVg Velbert gemacht werden. "Das Spiel hat für den Klassenverbleib eine hohe Bedeutung. Beide Teams stehen tabellarisch schon ein wenig unter Zugzwang. Wir wollen so schnell wie möglich in einen positiven Flow kommen und das geht nun mal am besten über Ergebnisse."