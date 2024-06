Wie geht's weiter mit Waldschmidt? So ist der Stand in Wolfsburg und Köln

Die Leihe zum 1. FC Köln ist für Luca Waldschmidt nicht nach Plan verlaufen. Nun muss der 28-Jährige formal zum VfL Wolfsburg zurück - wo er jedoch keine Perspektive hat.

Ungewisse Zukunft: Luca Waldschmidt spielte zuletzt in Köln und steht in Wolfsburg bis 2025 unter Vertrag. IMAGO/RHR-Foto

Wo spielt Luca Waldschmidt in der kommenden Saison? Eine wirklich verlässliche Aussage gibt es dazu aktuell nicht. Aber diverse Fakten: Die Kaufoption für den 1. FC Köln, wo der 28-Jährige in der vergangenen Spielzeit auf Leihbasis gespielt hat, ist mittlerweile abgelaufen. "Das kann ich bestätigen", sagt Wolfsburgs Sportdirektor Sebastian Schindzielorz. Denn: Beim VfL steht der Offensivmann noch bis 2025 unter Vertrag. Die Perspektive für Waldschmidt ist bei den Niedersachsen jedoch nicht sonderlich gut.

"Wir stehen im Austausch mit Luca und seinem Berater", berichtet Schindzielorz. Was so viel bedeutet wie: Der Spieler und sein Interessenvertreter wissen Bescheid, dass es aus sportlichen Gesichtspunkten wenig Sinn macht, sich in Wolfsburg in den Konkurrenzkampf zu stürzen. Trainer Ralph Hasenhüttl plant ohne Waldschmidt, ohnehin soll der VfL-Kader verkleinert werden. Da ist eigentlich kein Platz für den siebenmaligen Nationalspieler.

Sauren: "Die Tür ist noch nicht komplett zu"

Also bleibt der Offensivmann vielleicht doch bei Absteiger Köln? Jedenfalls soll Waldschmidt, der den Gang in die 2. Liga eigentlich nicht für sich vorgesehen haben soll, zuletzt doch offen dafür gewesen sein. Jedoch: Obwohl der VfL bei der ursprünglich vereinbarten Ablöse zwischen drei und vier Millionen gesprächsbereit gewesen sein soll, ließ der FC die Kaufoption verstreichen. Da der Spieler noch bis zum 30. Juni bei den Domstädtern registriert ist, kann der Verein Waldschmidt noch bis zu diesem Datum fest verpflichten. Danach würde die Kölner Transfersperre greifen.

Eckhard Sauren, der Kölner Vizepräsident, äußerte sich in dieser Woche beim Mitgliederstammtisch zu dieser Personalie. "Die Tür bei Luca Waldschmidt ist noch nicht komplett zu, auch wenn es ganz schwierig ist", sagte der Funktionär. FC-Geschäftsführer Christian Keller unterstrich: "Luca ist ein guter Spieler, aber da kommen auch wirtschaftliche Faktoren dazu."

Eine Hürde: Das Waldschmidt-Gehalt

2021 war Waldschmidt für zwölf Millionen Euro von Benfica Lissabon nach Wolfsburg gewechselt , entsprechend hoch ist auch sein Gehalt. Im vergangenen Köln-Jahr übernahm der VfL einen Teil des Salärs, was für den FC alleine nicht zu stemmen gewesen wäre. Und auch jetzt nicht ist. Was bedeutet: Will Waldschmidt in Köln bleiben, müsste er wohl auf viel Geld verzichten. Wolfsburg jedenfalls lehnte es in den vergangenen Jahren, als die wirtschaftliche Vernunft Einzug hielt beim VW-Klub, ab, wechselwilligen Spielern horrende Abfindungen hinterherzuwerfen. Und dennoch dürfte eine Kompensation vonnöten sein, um diese Personalie im Sinne aller zu lösen.