Wie geht es jetzt weiter bei Hertha BSC?

Der plötzliche Tod von Kay Bernstein wirft bei Hertha BSC viele Fragen auf. Fakt ist: Das Präsidium bleibt handlungsfähig.

Bereits am Dienstagnachmittag - noch ehe das Olympiastadion am Abend im Gedenken an Kay Bernstein in Blau und Weiß leuchtete - fanden sich zahlreiche Hertha-Fans an der Geschäftsstelle des Klubs ein, um ihres in der Nacht zum Dienstag im Alter von 43 Jahren verstorbenen Präsidenten zu gedenken. Im Fanshop hatte Hertha ein Foto Bernsteins aufgestellt, darunter stellten Anhänger Blumen und Kerzen ab. Ein Kondolenzbuch wurde ausgelegt. Etliche Hertha-Profis drückten durch Postings in den sozialen Medien ihre Betroffenheit und ihr Mitgefühl mit Bernsteins Familie aus. Fabian Reese etwa schrieb: "Wir als Hertha-Familie haben eine große Aufgabe, und Kay würde wollen, dass wir noch enger zusammenrücken."

Am Sonntag starten die Berliner mit einem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf in die Rückrunde. Die ursprünglich für Freitag angesetzte Spieltagspressekonferenz mit Sportdirektor Benjamin Weber und Trainer Pal Dardai hat Hertha abgesagt. Der Tod Bernsteins wirft Fragen auf.

Wer übernimmt jetzt das Amt des Präsidenten?

Vize-Präsident Fabian Drescher wird die Amtsgeschäfte interimsweise übernehmen. Der 41-jährige Jurist sitzt seit 2016 im Präsidium und wurde 2022 Vizepräsident. Er war ein enger Vertrauter Bernsteins und unterstützte dessen Präsidentschafts-Kandidatur im Juni 2022. Auch inhaltlich dockte er in vielen Punkten an Bernsteins Programm an. Auf der Mitgliederversammlung Ende Juni 2022, auf der Bernstein nach einem teils hitzig geführten Wahlkampf die Wahl gegen den vermeintlichen Favoriten Frank Steffel gewann, sagte Drescher: "Wir müssen diesen Verein einen und Ruhe reinbringen. Wir stellen uns jetzt alle hinter Hertha und sorgen dafür, dass wir eine große Familie werden. Mittelfristig geht's darum, dass wir nur noch übers Sportliche reden und nicht mehr über uns."

Ist Hertha handlungsfähig?

Ja. Auf der Mitgliederversammlung im Oktober 2023 wurden in Anne Noske, Ralf Thaeter und Saravanan Sundaram drei neue Mitglieder ins Präsidium gewählt, das damit achtköpfig war. Die Vereinssatzung schreibt eine Anzahl von mindestens sieben und maximal neun Präsidiumsmitgliedern vor. Damit bleibt das Führungsgremium auch nach Bernsteins Tod mit vorerst sieben Mitgliedern im satzungskonformen Korridor.

Kommt es zu einer Nachwahl?

Nicht zwingend. Sollte Drescher nur bis Mai die Amtsgeschäfte führen, stünde dann eine außerordentliche Wahl an. Bleibt er bis zum Herbst, wenn ohnehin turnusmäßig die Neuwahlen des Präsidiums anstehen, ad interim im Amt, ist keine Nachwahl nötig.

Auf wen kommt es jetzt an?

Drescher gewinnt an Einfluss, ebenso Dr. Torsten-Jörn Klein. Klein amtiert seit Oktober 2023 und dem Rücktritt von Klaus Brüggemann wieder als Aufsichtsratschef - wie schon zwischen 2018 und 2022. Der glänzend vernetzte Klein, langjähriger Vorstand der Gruner + Jahr AG, hatte ein gutes Verhältnis zu Bernstein. Vor Jahren, noch zu Amtszeiten von Langzeit-Präsident Werner Gegenbauer (2008 bis 2022 im Amt), erwog er zwischenzeitlich selbst eine Kandidatur als Präsident, verwarf diese aber. Auf der operativen Ebene, auf die Bernstein Einfluss nahm, ist Geschäftsführer Thomas E. Herrich der entscheidende Mann. In den nächsten Monaten geht es auch um seine Zukunft. Herrichs Vertrag endet im Oktober 2024. Ob er verlängert wird, galt zuletzt als offen.

Welchen Weg geht Hertha ohne Bernstein?

Den von Bernstein propagierten "Berliner Weg" wollen die Verantwortlichen weitergehen. Das Vorantreiben der wirtschaftlichen Sanierung und Restrukturierung bei gleichzeitiger verstärkter Integration von Talenten aus der eigenen Akademie soll der Kern der Agenda bleiben. Für das laufende Geschäftsjahr peilt der Klub, der jahrelang weit über seinen Verhältnissen lebte und im Frühsommer 2023 knapp an der Insolvenz vorbeischrammte, ein ausgeglichenes Betriebsergebnis an. Auch der geplante Stadion-Neubau bleibt ein Ziel des Vereins, der im Vorjahr die 50 000-Mitglieder-Grenze knackte. Sportlich will der Bundesliga-Absteiger, der erstmals seit der Saison 2015/16 das DFB-Pokal-Viertelfinale erreicht hat, eher früher als später zurück ins Oberhaus. Die interne Marschroute: Im zweiten, allerspätestens im dritten Jahr nach dem Abstieg will und muss Hertha wieder hoch - wenn es nicht schon in dieser Saison gelingt.