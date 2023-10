Wie Freiburg über die Berufung des verletzten Gregoritsch denkt

Mit Blick auf die Nationalmannschaftsabstellungen läuft in der aktuellen Periode einiges anders als zuletzt gewohnt beim SC Freiburg. Besonders die Berufung des jüngst verletzten Stürmers Michael Gregoritsch durch ÖFB-Coach Ralf Rangnick verwunderte.

Nach dem 0:3 in München, wo der völlig chancenlose SC noch glimpflich davonkam, richtete Christian Streich den Blick nach vorne. Er hoffe, dass einige zuletzt fehlende Akteure bald zurückkommen, die Nationalspieler ihre Dienstreisen gesund überstehen und die daheimgebliebenen Profis Kraft schöpfen können.

Michael Gregoritsch gehört zu jenen, die für ein baldiges Comeback infrage kommen. In München hatte der Stürmer aber wegen seiner Wadenverletzung im Kader gefehlt, wie auch schon zuvor gegen West Ham, in Frankfurt und Piräus. Zwischendurch hatte es beim 2:0 gegen Augsburg zu einem Jokereinsatz gereicht, ehe direkt danach die Beschwerden zurückkehrten.

Dennoch wurde Gregoritsch von Österreichs Nationaltrainer Rangnick zur ÖFB-Auswahl nach Wien beordert. Wie passt das zusammen? "Unser Wunsch war es, dass Michael in Freiburg bleibt und weiter behandelt und herangeführt wird", sagt SC-Sportdirektor Klemens Hartenbach im Gespräch mit dem kicker. Rangnick pochte allerdings nicht rücksichtlos auf die FIFA-Abstellungspflicht für die laufende EM-Qualifikation, sondern suchte das Gespräch mit Streich.

Ralf Rangnick möchte Gregerl gerne bei der Mannschaft haben. SC-Sportdirektor Klemens Hartenbach

"Es gab einen guten Austausch zwischen beiden Trainern. Ralf Rangnick möchte Gregerl gerne bei der Mannschaft haben, seine Therapie läuft in Österreich selbstverständlich weiter", klärt Hartenbach über die Hintergründe auf: "Die medizinischen Abteilungen sind im Austausch und es wurde vereinbart, dass mit Blick auf einen möglichen Einsatz keinerlei Risiko eingegangen wird." Nur bei eindeutiger Unbedenklichkeit aus Sicht der Mediziner könnte Gregoritsch, mit vier Toren Österreichs bester Schütze der laufenden Qualifikation, auflaufen.

Der 1,93-Meter-Mann trainierte auch am Mittwoch in Wien nur individuell. Das Heimspiel am Freitag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Belgien dürfte daher noch zu früh kommen. Anders als für Freiburgs Innenverteidiger Philipp Lienhart, der zuletzt viermal in Serie in Rangnicks Startelf stand.

Wegen der aktuellen Angriffsmisere im Team des deutschen Trainers, neben Gregoritsch fällt Marko Arnautovic sicher aus, wurde SC-Sommerzugang Junior Adamu am Sonntagabend nachnominiert. Auch den 22-Jährigen, der aufgrund von Patellasehnenbeschwerden zu Saisonbeginn ausfiel und vorige Woche Donnerstag gegen West Ham erst sein Startelfdebüt gab, hätten die SC-Verantwortlichen lieber in Freiburg gesehen. Aber auch über diese Personalie tauschten sich Streich und Rangnick aus, dessen Team am Montag in Aserbaidschan gefordert wird.