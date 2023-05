Wie Ex-Armine Kwasniok Bielefeld zum Klassenerhalt verhelfen will

Als Tabellen-16. hat Arminia Bielefeld den direkten Klassenerhalt nicht mehr in der eigenen Hand. Neben einem Sieg gegen Magdeburg braucht es Patzer der Konkurrenz. Von Ex-Spieler Lukas Kwasniok bekommt der DSC dabei die volle Unterstützung.

Es hätte der große Wurf, der Befreiungsschlag im Abstiegskampf sein können, doch Arminia Bielefeld gelang es am Samstagnachmittag nicht, den Patzer von Eintracht Braunschweig im Parallelspiel gegen Regensburg (1:2) zu nutzen und den Druck auf den 1. FC Nürnberg zu erhöhen. Zum Glück aus Arminia-Sicht wussten auch die Mittelfranken die Vorlage der Ostwestfalen, die sich mit einem 2:2 gegen den SC Paderborn anfreunden mussten, nicht zu verwerten: Im Heimspiel gegen Hansa Rostock blieb es bei einem torlosen Remis - wodurch Bielefeld sowohl Braunschweig als auch Nürnberg noch abfangen kann.

Nötig sein wird dafür in jedem Fall ein Sieg beim 1. FC Magdeburg, sonst bringt den Arminen bei zwei Punkten Rückstand auch die im Vergleich zur Konkurrenz weiterhin deutlich bessere Tordifferenz nichts. Doch selbst ein Sieg reicht nur dann, wenn auch die Ergebnisse auf den anderen Plätzen zugunsten der Arminia ausfallen. Heißt konkret: Einer der beiden Konkurrenten muss Federn lassen und darf nicht gewinnen.

Auch die Konkurrenz muss auswärts ran

Positiv aus Bielefelder Sicht: Sowohl Braunschweig als auch Nürnberg müssen wie der DSC auswärts antreten: die Löwen bei bereits geretteten Rostockern - und der 1. FC Nürnberg in Paderborn, gegen jenen Gegner also, der am vergangenen Wochenende der Koschinat-Elf die Aussicht auf eine gute Ausgangslage verbaut hat. Doch gerade das könnte zum großen Trumpf für Bielefeld werden.

An der Seitenlinie des SCP steht Lukas Kwasniok. Der 41-Jährige, der als Trainer vor seinem Wechsel nach Ostwestfalen bei Carl Zeiss Jena und dem 1. FC Saarbrücken an der Seitenlinie stand, war um die Jahrtausendwende als junger Spieler Teil der Arminia. Zwar gelang ihm der Durchbruch nicht - ohne Profieinsatz verließ er den DSC auch verletzungsbedingt wieder -, doch eine Verbindung zu seinem Ex-Klub hat er weiterhin.

Kwasniok: "Versuchen, unseren Teil dazu beizutragen, indem wir Nürnberg schlagen"

"Ich will, dass ihr unbedingt hier drinbleibt, denn der Verein gehört mindestens in die zweite Liga", sendete Kwasniok auf der Pressekonferenz nach dem Remis am vergangenen Samstag bereits warme Worte in die Nachbarschaft. "Ich bin absolut überzeugt davon - egal wie: Ihr werdet hier drinbleiben."

Dass dieses "egal wie" nicht einfach zu beantworten ist, ist wohl auch Kwasniok bewusst. Denn es bedarf eben nicht nur eines Sieges der Arminia, sondern eben auch der Mithilfe der Gegner von Braunschweig und Nürnberg. Und genau da kommt eben Paderborn ins Spiel. "Wir versuchen, unseren Teil dazu beizutragen, indem wir nächste Woche Nürnberg schlagen", will Kwasniok seinen Teil der Aufgabe erfüllen, um Bielefeld in der Liga zu halten. Und für Uwe Koschinats Team gilt es derweil in Magdeburg (Sonntag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), die eigenen Hausaufgaben zu erledigen.