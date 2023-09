Wie Europas Fußball boomt - und wo Österreich alle abhängt

Die Saison 2022/23 bescherte dem europäischen Klubfußball Rekordzahlen - und den Trainern ungewöhnlich unruhige Zeiten. Zahlen und Fakten aus dem UEFA-Report von Fans über Transfers bis Nachspielzeit.

Europas Klubfußball boomt - sogar stärker als vor Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr 2019. Insgesamt 209 Millionen Zuschauer besuchten in der Saison 2022/23 die Spiele in allen europäischen Ligen, und auch die Transferausgaben sind explodiert. Das geht aus dem UEFA-Report "European Club Talent and Competitions Landscape" hervor, der an diesem Donnerstag veröffentlicht wird. Das Wichtigste im Überblick:

Stadionbesucher: Die 209 Millionen Stadionbesucher resultieren vor allem aus den Spielen in den höchsten Ligen (109 Millionen, vier Prozent mehr als in der vorherigen Rekordsaison 2018/19). Mindestens 68 Millionen Zuschauer waren in den Stadien tieferer Spielklassen, 13 Millionen besuchten Pokalspiele, 16 Millionen waren bei den drei europäischen Klubwettbewerben vor Ort, mindestens drei Millionen beim Klubfußball der Frauen. Die meisten Zuschauer (45 Millionen) strömten in England in die Stadien.

Die Zuschauerzahlen für die Frauen-Champions League-Saison 2022/23 stiegen rasant an. Bereits in der ersten Saison des neuen Zyklus 2021/22 waren es mit 587.930 Zuschauern 145 Prozent mehr als im bisherigen Rekordjahr 2016/17. In der abgelaufenen Spielzeit wuchs die Zahl um weitere 29 Prozent auf 759.353.

In die Türkei und Saudi-Arabien wechselten kaum junge Spieler

Transfers: In diesem Sommer wurden Transferinvestitionen in Rekordhöhe getätigt. Saudi-arabische Klubs sind neben den englischen Premier-League-Klubs die zweitgrößte Nettoinvestitionsquelle. Europäische Klubs gaben im Sommer 2023 insgesamt 7,2 Milliarden Euro für Transfers aus und übertrafen damit den bisherigen Rekord um drei Prozent (Sommer 2019) und den Sommer 2022 um 24 Prozent. Allein an den letzten fünf Tagen der Transferperiode wurden Ablösesummen in Höhe von 1,1 Milliarden Euro gezahlt.

Mehr als die Hälfte der Transferzahlungen europäischer Vereine wurden in Spieler unter 23 Jahren investiert. Im krassen Gegensatz dazu die Türkei mit nur zwölf Prozent der Transferausgaben in diesem Altersbereich. Die saudi-arabischen Klubs zahlten nur fünf Prozent ihrer Ausgaben für die Verpflichtung junger Spieler aus Europa unter 23 Jahre.

Spielzeit: In der Saison 2022/23 hatten die Top-Ligen eine durchschnittliche Spielzeit von 97,7 Minuten; die türkische SüperLig lag über 100 Minuten (101,9). Der Anteil der Spiele mit mehr als 100 Minuten hat sich von 20 Prozent in der vergangenen Saison auf über 43 Prozent in den ersten Spielwochen der aktuellen Saison 2023/24 erhöht.

Auswechslungen: 2022/23 stieg die durchschnittliche Anzahl der Auswechslungen auf 4,3, was einem Anstieg von 0,1 im Vergleich zu 2021/22 entspricht, seit alle Ligen nun die IFAB-Zulassung von fünf Auswechslungen umsetzen.

Von 1209 Cheftrainern sind weniger als fünf Prozent seit fünf oder mehr Jahren im Amt

Talente: Wenn die Definition der jungen Spieler auf alle Akteure unter 24 Jahren ausgeweitet wird, ist die österreichische Liga mit 47 Prozent der Gesamtspielminuten an Spielern dieser Altersklasse die jüngste. Am anderen Ende des Rankings stehen Griechenland und die Türkei mit nur 16 Prozent. Auf der anderen Seite machten Spieler im Alter von 30 Jahren oder älter 34 Prozent in Griechenland und 32 Prozent in der Türkei aus. In den Niederlanden, Belgien und Norwegen sind es nur 14 Prozent.

Trainer: Chefcoachs von Spitzenklubs waren in der letzten Saison durchschnittlich nur 1,31 Jahre in ihrem Job. Diese Amtszeiten waren kürzer als in der vorangegangenen Saison und näherten sich dem niedrigsten Stand des letzten Jahrzehnts. Lediglich neun Top-Trainer und zwölf Zweitliga-Trainer waren in der letzten Saison zehn oder mehr Jahre im Amt. Tatsächlich sind von den 1209 amtierenden Cheftrainern weniger als fünf Prozent seit fünf oder mehr Jahren im Amt.

Der Bericht zeigt, dass 66 Prozent der europäischen Erstligaklubs in der vergangenen Saison mindestens einmal ihren Cheftrainer gewechselt haben. Die 735 Cheftrainerwechsel in der obersten Spielklasse übertrafen deutlich den Zehnjahresdurchschnitt von 671 Entlassungen in den 54 europäischen Erstligen. 26 Prozent aller neuen Cheftrainer in der letzten Saison verfügten über weniger als ein Jahr Erfahrung in dieser Position.