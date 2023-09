Wie es zum Bruch zwischen Harden und den Philadelphia 76ers kam

James Harden sollte in Philadelphia zusammen mit Joel Embiid für eine erfolgreiche Zeit sorgen. Aber daraus wird nichts, denn das Tischtuch zwischen Spieler und Verein ist zerschnitten. Wie es dazu kam...

James Harden, der den Spitznamen "The Beard" trägt, begann seine NBA-Karriere in Oklahoma. Nach drei Jahren zog er weiter nach Houston und wurde dort zum absoluten Superstar der Liga, was 2018 in der Wahl zum MVP seinen Höhepunkt fand. Trotz individueller Fabelzahlen und der ein oder anderen Bestmarke, reichte es mit den Rockets nie zum ganz großen Wurf.

Und so forcierte Harden, der in Houston nicht mehr zum Training erschien und sich somit wegstreikte, Anfang 2021 seinen Wechsel zu den Brooklyn Nets. Dort wollte er zusammen mit Kevin Durant und Kyrie Irving seinen ersten Ring holen wollte. Aber diese Zusammenstellung funktionierte nicht, so ging es für den 34-Jährigen im Februar 2022 weiter nach Philadelphia. General Manager Daryl Morey, mit dem der Shooting Guard schon erfolgreich in Houston zusammengearbeitet hatte, wollte seinen Schützling unbedingt haben. Morey wollte ein Team um Harden und Joel Embiid aufbauen, das den NBA-Titel holt.

Aber daraus wurde nichts, sowohl 2022 als auch im vergangenen Sommer war in den Conference-Halbfinals Schluss. Und mit diesem Duo wird es in Philly auch ziemlich sicher nicht weitergehen, denn das Tischtuch zwischen Harden und Verein, genauer gesagt Morey ist komplett zerschnitten. Aber wie kam es dazu?

Angefangen hat alles im Sommer 2022, als der Bart für zwei Jahre in Philadelphia verlängert hatte, allerdings auf 14 Millionen Euro verzichtete, dass das Team besser werden kann. Für Harden durchaus etwas neues, hatte er mit seiner Klasse doch immer Maximalverträge unterschrieben oder diese angeboten bekommen. Er war somit kein "Max-Guy" in der Liga mehr, was dem Ansehen des Topspielers nicht unbedingt guttat.

Auch Harden hat gesehen, dass sein Standing nicht mehr dasselbe war, als in seiner Zeit in Houston. Ein Beispiel? Zehnmal hintereinander wurde der 34-Jährige zum Allstar gewählt, in der vergangenen Saison nicht mehr. Die Zahlen von "The Beard" waren zwar gut, der Erfolg der Mannschaft passte aber nicht. Im Sommer war nach einem enttäuschenden Spiel sieben gegen Boston erneut im Conference-Halbfinale Schluss.

Rivers muss gehen - Weg für Harden frei?

Nach den heftigen Niederlagen in eben Spiel sieben und auch zuvor Game sechs, wo Philly jeweils den Einzug in die nächste Runde in der eigenen Hand hatte, schien es klar, dass Harden nicht mehr unter Doc Rivers spielen wird. "Der einzige Weg, dass James Harden zurückkommt, war, wenn Doc Rivers kein Trainer mehr sein wird", sagte ESPN-Insiderin Ramona Shelburne im ESPN-Podcast. Der Verein reagierte schließlich auch auf den Misserfolg und trennte sich vom Headcoach. Der Weg für den Verbleib von Harden in Philadelphia war also frei.

Aber es kam anders. Ende Juni hatte Harden zwar eine Vertragsoption gezogen, die ihn für eine weitere Saison bis 2024 für ein Jahresgehalt in Höhe von 35,6 Millionen Dollar an die Sixers bindet. Allerdings geschah dies unter der Prämisse, im Anschluss von Philadelphia getradet zu werden - Grund für diesen Trade-Wunsch waren offenbar die gescheiterten Verhandlungen um einen Maximalvertrag, den Harden wollte. Morey bot ihm diesen nicht an. Es herrschte Eiszeit, Gespräche fanden nicht statt.

Auch ein Wechsel Hardens platzte, das es wohl keinen Markt aktuell gibt. Die Clippers waren der Favorit des Barts, aber ein Trade kam nicht zu Stande, was die Unzufriedenheit beim Dreierspezialisten weiter steigerte.

Harden bezeichnet Morey als "Lügner"

Mitte August kam es dann zum endgültigen Bruch, des angekratzten Verhältnisses zwischen Harden und Morey. Denn der Spieler griff den Funktionär öffentlich an. "Daryl Morey ist ein Lügner und ich werde niemals Teil einer Organisation sein, der er angehört", sagte Harden im Rahmen einer Promo-Tour in China. Seitdem passierte nicht mehr viel.

Somit wird natürlich mit Spannung der Media Day in Philadelphia am Montag erwartet. Einen Tag später geht das Trainingscamp los. Es wäre sehr unwahrscheinlich, dass Harden dort aufkreuzt. Es deutet alles auf den nächsten Streik des Superstars hin ...