Wie es um Hoffenheims drei prominente Patientinnen steht

Fünf Tore und zwei Assists sammelte Hoffenheims Melissa Kössler in den ersten beiden Bundesliga-Spielen. Doch nicht nur sie, sondern auch Gia Corley und Leonie Maier haben aktuell mit Verletzungen zu kämpfen.

Zuletzt gelang ihr alles, nun muss sie aber voraussichtlich erst einmal zuschauen: Melissa Kössler (23), die derzeit beste Torjägerin und Scorerin der Bundesliga, hat einen Bänderanriss im Sprunggelenk erlitten. Das sagte TSG-Trainer Stephan Lerch am Mittwoch dem kicker. Beim 3:1-Sieg in Bremen war die Stürmerin schon vor der Halbzeitpause ausgewechselt worden.

Gleiches galt für Dribblerin Gia Corley (21), die sogar schon nach zwölf Minuten den Platz verlassen hatte. Laut Lerch leidet Corley - ebenfalls in der Sprunggelenksregion - an einer starken Prellung. Bei beiden Spielerinnen wolle er "von Tag zu Tag schauen", so Lerch. Schwer vorstellbar allerdings, dass es zumindest für Kössler für die Partie gegen Bayer 04 Leverkusen am Montagabend (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) reicht.

Maier zog sich einen Syndesmoseanriss zu

Die gebürtige Potsdamerin steht nach nicht ganz anderthalb Partien bei sieben Scorerpunkten (fünf Tore, zwei Assists), die sich vorrangig aus dem 9:0-Kantersieg über Duisburg zum Auftakt speisen.

Bisher zu 60 Minuten Bundesliga kam Leonie Maier (31) seit ihrem Comeback in Deutschland. Die Linksverteidigerin, mit großen Erwartungen aus Everton geholt, hatte sich einen Syndesmoseanriss zugezogen. "Sie ist momentan in der Reha", sagte Lerch über die ehemalige Nationalspielerin. "Wir rechnen damit, dass sie in der Länderspielpause (zwischen dem 23. Oktober und 2. November, Anm. d. Red.) wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann."

Dass es für den Tabellenführer ohne vermutlich zwei, wenn nicht gar drei wichtige Stützen eng werden wird gegen die solide besetzten Leverkusenerinnen, liegt allerdings auf der Hand. Die Werkself hatte einer 0:3-Niederlage gegen Wolfsburg ein 6:0 gegen Nürnberg folgen lassen.