Wie erwartet: Cristiano Ronaldo fehlt in Anfield

Cristiano Ronaldo wird - wie erwartet worden war - das Traditionsduell zwischen Manchester United und dem FC Liverpool verpassen. Ein privater Schicksalsschlag macht einen Einsatz des Portugiesen undenkbar.

Wird nicht am Dienstag in Liverpool spielen: Manchester Uniteds Cristiano Ronaldo. IMAGO/Offside Sports Photography

Am Montagabend hatte CR7 auf seinen Social-Media-Kanälen bekanntgegeben, dass er und seine Partnerin den Tod eines der beiden Zwillingskinder betrauern.

Ronaldo unterstütze nun erstmal "seine Lieben in dieser schweren Zeit", teilte Manchester United am Dienstag. Deshalb fehlt der Portugiese auch im Topspiel beim FC Liverpool am Dienstagabend.

Das Duell der Red Devils als amtierender Rekordmeister (20 Titel) gegen die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp (19 Titel) ist das traditionsreichste Spiel der Premier League.

Viel Anteilnahme aus der Welt des Sports

Aus dem Fußball und der gesamten Sportwelt erreichte das Paar eine Welle der Anteilnahme - so versuchte auch die brasilianische Fußball-Legende Pele Trost zu spenden. Auch Uniteds Hauptkonkurrenten gaben Ronaldo Beistand, sowohl Stadtrivale Manchester City als auch Dauerrivale FC Liverpool sendeten ihre "tiefste Anteilnahme".

Der achtmalige Leichtathletik-Olympiasieger Usain Bolt reagierte mit betenden Händen, aus dem Fußball sprachen neben Ronaldos Ex-Vereinen Juventus Turin und Real Madrid auch zahlreiche Spieler wie Marcus Rashford, Paulo Dybala, Alvaro Morata, James oder Kevin Prince Boateng von Hertha BSC ihr Beileid aus.

Ronaldos Wunsch sind in Anlehnung an seine Rückennummer sieben Kinder. "Kinder sind das Leben", hatte der mittlerweile 37-Jährige 2017 der L'Equipe gesagt. Umso schwerer trifft ihn und seine Lebensgefährtin nun der Tod eines Sohns.