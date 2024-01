Wie erlebten Spieler und Fans das Weltrekord-Spiel in Düsseldorf?

53.586 Zuschauer:innen, zwei Spiele, ein Weltrekord: Der Eröffnungsspieltag der Handball-EM 2024 im Düsseldorfer Fußballstadion sorgte für die gewünschten Schlagzeilen. Christian Stein und Julia Nikoleit haben sich für handball-world bei Spielern und Fans umgehört.

Die deutschen Handballer feierten in Düsseldorf mit den Fans. Sascha Klahn

Am Mittwochabend war Kentin Mahé nach dem französischen Auftaktsieg bester Laune. "Wenn man hierhin kommt, dann wird einem klar, dass man vielleicht die falsche Sportart gewählt hat", flachste der Spielmacher in der Mixedzone. "Hier als NFL- oder Fußballspieler aufzutreten, wäre noch einmal eine andere Sache."

Die für den Handball ungewohnten Umgebung hatte es dem 32-Jährigen angetan - auch im Handballtrikot. "Es ist cool, dass so etwas auch für uns angeboten wird", freute er sich. "Es ist ein Riesen-Event; auch, für die Vermarktung des Handballs."

Obwohl die Tribünen beim Auftritt der Franzosen gegen Nordmazedonien noch nicht komplett gefüllt war, genoss Mahe die Kulisse. "Ich weiß nicht, ob alle für den Handball gekommen sind oder nur, um beim Weltrekord dabei zu sein. Ich kann mir das gut vorstellen, weil man von oben auch nicht so viel sieht, aber für uns Spieler ist es etwas Besonderes dabei zu sein", betonte er.

Bei der Handball-Weltmeisterschaft 2017 in Frankreich ging es für den damaligen Gastgeber ebenfalls ins Fußballstadion nach Lille; 28.000 Zuschauer waren damals dabei. Während Mahe damals bereits im Aufgebot stand, war Nicolas Tournat noch nicht dabei. Der Kreisläufer lief in Düsseldorf erstmals mit der Nationalmannschaft in einem Fußballstadion auf.

"Es war fantastisch", schwärmte er anschließend. "Das war das erste Mal, dass ich vor 50.000 Zuschauern spielte. Es ist fantastisch für uns und den Handball." Auch der unterlegene Gegner war voll des Lobes, obwohl sich die Anfeuerung ihrer Fans im weiten Rund verlor. "Vor 55.000 in Deutschland zu spielen, ist einfach unglaublich", hielt Filip Kuzmanovski fest und Martin Tomovski konstatierte: "Es war eine fantastische Erfahrung, das haben wir alle noch nie erlebt."

Video: Umbau im Zeitraffer

Ein Superlativ nach dem anderen

Auch die deutschen Spieler griffen durchweg zu Superlativen. "Eine unglaubliche Kulisse, ein überragendes Gefühl", sagte Kreisläufer Jannik Kohlbacher. "Ich hatte Gänsehaut. Mega geil!", so der junge Torwart David Späth. "Das war besser, als man sich vorstellen konnte." Und Linkshänder Christoph Steinert hielt fest: "Es hat sich alles irgendwie anders angefühlt, aber dieser Moment bei der Nationalhymne…"

Es war dieser Moment, den fast jeder Spieler in der Mixedzone eigens hervorhob. Ein normales Spiel war es für niemanden. "Als Außenspieler war es ein bisschen komisch, weil du so einen riesigen Raum hattest", beschrieb Timo Kastening das Gefühl auf dem Spielfeld. "Die räumlichen Abstände einzuschätzen, war schwieriger."

Ungeachtet dessen war jedoch auch der Rechtsaußen begeistert. "Es war ein Handballfest", bilanzierte er nach dem Spiel und schob hinterher: "Die Stimmung war super! Wenn etwas passiert ist, kam das sehr schnell unten an." Die Befürchtungen, dass sich die Stimmung in dem Fußballstadion verlieren würde, "war direkt ad acta gelegt".

Während die deutsche Mannschaft sich so schnell an die neue Situation anpasste, gelang das der Schweiz nicht. "Bei ihnen war die Anspannung nach fünf Minuten weg, uns hat sie länger gehemmt", gab Samuel Zehnder offen zu. Auch er war trotz der deutlichen Niederlage begeistert von der Atmosphäre: "Diese Eindrücke werde ich für immer mitnehmen."

Highlights im Video: Deutschland - Schweiz

"Einfach gelungen"

Mit dem Auftaktmatch im Fußballstadion hatte sich der Deutsche Handballbund organisatorisch aus dem Fenster gelehnt - und wurde belohnt. "Es bestand die Gefahr, dass es viele Kritiker danach geben wird", sagte Sportdirektor Axel Kromer. "Aber die Zuschauer, mit denen ich gesprochen haben, waren begeistert - sowohl von der sportlichen Leistung als auch vom Erlebnis."

Die große Frage vor dem Event sah Kromer beantwortet. "Es war die Gefahr, dass die Zuschauer danach sagen, sie hätten nur Strichmännchen gesehen, aber oben war auch eine mega Stimmung", fasste der Funktionär zusammen und konstatierte: "Ich bin natürlich nicht neutral, aber ich denke: Es war einfach gelungen."

Dieser Meinung schien auch die Masse der Fans zu sein. In der Halbzeitpause des deutschen Spiels herrschte im Umlauf im Oberrang gute Laune. "Eine bombastische Stimmung", urteilten Christine und Clemens in der Warteschlange des Verpflegungsstandes. Das Paar war zum ersten Mal bei einem Länderspiel. "Man kann gar nicht sitzen bleiben, wir sind total begeistert", hielten sie fest.

Auch Isabel und Pauline - mit geschminkten Deutschlandflaggen auf den Wangen - waren hochzufrieden. "Es lohnt sich auf jeden Fall", betonten beide. "Als wir das erste Mal reingeguckt haben, sah es krass aus, aber wir dachten, dass man schlechter sieht." Sie waren sich einig: "Gute Sicht und gute Stimmung!"

Das unterschrieb auch Daniela, die sich mit Deutschland-Hut und Deutschland-Trikot passend gekleidet hatte. "Ich hatte ein bisschen Angst, ob man bei so vielen Leuten etwas mitbekommt, aber wir sehen wirklich gut - und die Stimmung ist astrein!"

Und selbst Mahe wurde sein "Wunsch" am Ende erfüllt: Zwar wird er wohl kein Fußballer mehr, aber zumindest durften die Franzosen im Training in der Düsseldorfer Arena Fußball spielen. "Wir haben sogar gewonnen", grinste er. "Team Alt dominiert aktuell Team Jung."

» Zweite Welle - Deine Handball-Kolumne von Daniel Duhr: Einmalig - oder?