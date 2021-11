Wie einst bei Neururer: Zwei Bochumer Joker stechen

Für großes Spektakel beim vierten Bochumer Saisonsieg sorgten zwei Spieler, die beim Anpfiff noch nicht auf dem Platz standen. Mit seinen Einwechslungen wandelte Thomas Reis auf den Spuren eines ganz großen Vorgängers beim VfL Bochum.

Die Bilanz des Aufsteigers vor der Länderspiel-Pause liest sich hervorragend, sogar noch besser, als intern vor Saisonbeginn kalkuliert. "Hätte jemand gesagt, dass wir nach dem elften Spieltag mit 13 Punkten dastehen, dann hätte ich das sofort unterschrieben", versicherte Thomas Reis ziemlich losgelöst nach dem turbulenten 2:0 gegen die TSG Hoffenheim.

Topwert: Zum fünften Mal ohne Gegentor

Zum fünften Mal blieb der Aufsteiger in der laufenden Saison ohne Gegentor, das ist der Bestwert in der Bundesliga. Außer Bochum schaffte das nur der VfL Wolfsburg. Zum großen Spektakel an der Castroper Straße trug Thomas Reis besonders mit seinen Einwechslungen bei.

Milos Pantovic hatte sich nach seinen jüngsten Auftritten sogar für die Startelf angeboten, ganz knapp, so der Bochumer Trainer, sei die Entscheidung zunächst gegen den serbischen Offensivmann ausgefallen. In der 64. Minute kamen Pantovic und Soma Novothny, der in der bisherigen Saison noch gar keine Rolle gespielt hatte, auf den Rasen; nicht einmal vier Minuten später stellte sich bereits der Erfolg ein.

Präzise Flanke von Pantovic, Novothny ist per Kopf zur Stelle, erzielt sein erstes Bundesligator, das nach Videobeweis und einiger Unsicherheit tatsächlich gilt. "Mit Worten", so der athletische Stürmer, "kann ich es gar nicht beschreiben, ich bin so glücklich. In der Bundesliga ein Tor zu schießen, damit wird ein Traum wahr. Es ist ein unglaubliches Gefühl, wenn 20.000 Fans hinter dir stehen."

Nicht genug mit diesem einen Tor, tief in der Nachspielzeit setzt Pantovic dann auch noch einen eigenen Treffer obendrauf. Aus der eigenen Hälfte, mit links, mit viel Selbstvertrauen und Ruhe im Abschluss. Die Kugel rollt in das verlassene Hoffenheimer Tor, gebannt beobachtet von den Zuschauern und von Thomas Reis an der Seitenlinie, und ganz spontan löste sich natürlich nach diesem goldenen Schuss die Anspannung, und der Torschütze ist plötzlich in einer Jubeltraube verschwunden.

"Gar nicht viel überlegt" habe er bei diesem Schuss, so Pantovic, "ich habe genug Vertrauen in meinen linken Fuß." Und Reis hatte Vertrauen in seine Joker, wobei er mit seinen gelungenen Einwechslung auf den Spuren von Peter Neururer wandelt.

Letztmals in der Saison 2003/04 zwei Jokertore

Dass nämlich zwei Joker des VfL in einem Bundesligaspiel trafen, hatte es zuvor letztmals beim 3:1 in Leverkusen am 21. Spieltag der Saison 2003/04 gegeben. Damals hießen die Bochumer Joker Martin Meichelbeck und Mamadou Diabang, die erfolgreich gewesen waren.

Pantovic also beseitigte die letzten Zweifel. Zuvor hätte Manuel Riemann schon für den zweiten Bochumer Treffer sorgen können oder müssen. Der VfL-Torhüter scheiterte jedoch mit seinem Elfmeter, und auch zu diesem Thema noch eine Zahl: Zum elften Mal hat damit ein Torhüter in der Bundesliga einen Elfmeter verschossen. Vor Riemann unterlief dieses Missgeschick letztmals vor mehr als elf Jahren Jörg Butt, der damals für Bayern München spielte.