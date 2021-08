"Wie eine Niederlage" - und doch ein kleiner Schritt für Würzburg

Auch nach vier Spielen stehen die Würzburger Kickers ohne Sieg da. Dennoch war das 1:1 gegen den VfL Osnabrück ein kleiner Fortschritt. Nach der Partie zog Robert Herrmann gar einen Vergleich zur Aufstiegssaison 2019/20.

Am Ende war es ein Resultat, das den 90 Minuten durchaus gerecht wurde. Würzburg hatte gute Phasen, Würzburg hatte Torchancen, Würzburg hätte das Spiel für sich entscheiden können, doch all das galt auch für den VfL Osnabrück, der nach dem ersten Tor des Nachmittags durch David Kopacz (48.) erst einen Elfmeter verschossen (54., Marc Heider), dann aber doch noch in Person von Sebastian Klaas das 1:1 erzielt hatte (81.).

Nach der Partie sagte Robert Herrmann zwar: "Es fühlt sich an wie eine Niederlage." Würzburgs Linksverteidiger erkannte aber auch an, dass das Remis "gleichermaßen verdient" war.

Die Mannschaft ist in der Lage, Spiele hintereinander zu gewinnen. Robert Herrmann

So stehen die Kickers nach nun vier Saisonspielen nach wie vor ohne Dreier da. Ein Fehlstart, der allerdings weder Trainer Torsten Ziegner noch die Mannschaft aus der Bahn werfen sollte. "Wir haben wieder einen kleinen Schritt nach vorne gemacht", sagte Herrmann und erinnerte an das Aufstiegsjahr 2019/20. "Da hat man gesehen, wie es funktioniert, wenn man mal einen Rausch hat."

Unter dem damaligen Trainer Michael Schiele hatte der FWK nach vier Partien nur einen Punkt auf dem Konto. in der Saison 2015/16, als die Kickers am Ende ebenfalls ins Unterhaus aufstiegen, standen sie mit drei Zählern da. Weil die 3. Liga auch in dieser Saison äußerst ausgeglichen ist, muss der Fehlstart nicht beunruhigen - dennoch wird es nun Zeit, dass die Mannschaft Herrmanns Worten Taten folgen lässt, wenn der 28-Jährige sagt: "Die Mannschaft ist in der Lage, Spiele hintereinander zu gewinnen."

Nach Pourié verletzt sich auch Breunig

Auch gegen Osnabrück kam Würzburgs Defensive stabil daher. Im Spiel nach vorne gab es zwar gute Ansätze, dennoch haperte es im ersten Durchgang an der Chancenverwertung, im zweiten Durchgang an Klarheit. In der Schlussphase bauten die Kickers deutlich ab. Und, auch das war keine gute Nachricht für die Kickers: Eigengewächs Maximilian Breunig verletzte sich bei einem Torschuss und musste früh ausgewechselt werden. Damit fällt nach Marvin Pourié ein zweiter Stürmer aus.