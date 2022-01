"Wie eine gute Ehe": Hoffenheim bindet auch Vogt länger

Die TSG Hoffenheim treibt mit Nachdruck ihre Kaderplanungen voran. Mit Kevin Vogt verlängerte der nächste Leistungsträger.

Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Nachdem zuletzt im Dezember die Leistungsträger Oliver Baumann (bis 2024) und Ihlas Bebou (bis 2026) ihre Verträge vorzeitig verlängert hatten, gab die TSG am Donnerstag auch die Einigung mit Kevin Vogt bekannt. Der Abwehrspieler, dessen Vertrag diesen Sommer ausgelaufen wäre, dehnt sein Engagement im Kraichgau um weitere drei Jahre bis 2025 aus.

Im September bereits hatte Mittelfeldspieler und Eigengewächs Dennis Geiger für ein weiteres Jahr bis 2023 unterschrieben. Damit konnte Manager Alexander Rosen seine Kaderplanungen mit Nachdruck vorantreiben und aus allen Mannschaftsteilen Leistungsträger länger binden.

"Kevin ist ein absolut verlässlicher Eckpfeiler in unserem Team, der aufgrund seiner fußballerischen Fähigkeiten und seiner großen Erfahrung ein wichtiger Faktor auf und neben dem Platz ist", sagt Sportdirektor Alexander Rosen. "Die erfolgreiche Entwicklung der TSG Hoffenheim in der jüngsten Vergangenheit mit drei Teilnahmen an europäischen Wettbewerben ist auch eng mit seinem Namen verbunden." Auch Trainer Sebastian Hoeneß freut sich "riesig". Vogt sei ein "ganz zentraler Spieler".

Für diesen fügt sich damit eine kuriose Zwischenepisode zu einem Happy End. Im Winter vor zwei Jahren war der mittlerweile 30-Jährige unter Trainer Alfred Schreuder in Ungnade gefallen, als Kapitän zurückgetreten und ein halbes Jahr nach Bremen ausgeliehen worden. Nach Schreuders Demission kehrte Vogt zurück und eroberte sich Stammplatz und Status als Führungsfigur zurück.

Im Sommer liebäugelte Vogt mit einem Wechsel nach Augsburg

Dennoch hatte der bereits seit 2016 für Hoffenheim spielende Routinier im Sommer mit einem Wechsel zu seinem Ex-Klub FC Augsburg geliebäugelt, weil der FCA den Routinier gleich mit einem lukrativen Vierjahresvertrag köderte. Nun aber trugen die TSG und Vogt der positiven Entwicklung Rechnung und besiegelten die weitere Zusammenarbeit, die sich am Vertragsende für Vogt auf neun Jahre in Hoffenheim summieren würde.

"Ich fühle mich hier einfach sehr wohl. Und wenn ich unsere sportliche Entwicklung sehe, muss ich sagen, dass ich mich mit dem Weg absolut identifizieren kann", sagte Vogt am Donnerstag. "Besonders in den letzten Wochen haben wir mehr und mehr zu unserer DNA gefunden." Seine Beziehung zur TSG sei "wie eine guten Ehe: Man startet glücklich, hat viele Hochs, und dann kann es mal sein, dass mal eine kleine Delle reinkommt. Aber der respektvolle Umgang war immer da."

Ein großes Ziel für die nächsten Jahre: das erste Tor im Hoffenheimer Trikot. In 169 Spielen hat es noch nicht geklappt. "Alex (Rosen, Anm.d.Red.) wollte eigentlich, dass ich so lange verlängere, bis ich mein erstes Tor mache", scherzte Vogt. "Aber da habe ich ganz klar gesagt, dass ich mich so lange nicht binden kann, und deswegen haben wir uns auf 2025 geeinigt."

Grillitsch-Verbleib noch unwahrscheinlicher - Höhere Chancen bei Kramaric?

Da Vogt eine ähnliche Rolle als Stratege im Spielaufbau wie Florian Grillitsch spielt, wird nun ein Verbleib des Österreichers, dessen Vertrag ebenfalls im Sommer endet, noch unwahrscheinlicher. Dagegen steigen angesichts der positiven sportlichen Entwicklung und mit den jüngsten Vertragsverlängerungen wichtiger Schlüsselspieler die Hoffenheimer Chancen auf eine Fortsetzung der Ära des Andrej Kramaric auch über dessen Vertragsende diesen Sommer hinaus.