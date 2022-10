"Wie eine große Mannschaft": Füchse übernehmen Platz eins

Die Handball-Bundesliga hat einen neuen Tabellenführer: Die Füchse Berlin lösten am Sonntag die Rhein-Neckar Löwen ab. Andernorts feierte die MT Melsungen einen wichtigen Heimsieg gegen Wetzlar.

Dank an die mitgereisten Fans: Die Füchse Berlin gewannen am Sonntag in Leipzig. imago images

Die Füchse Berlin sind neuer Spitzenreiter der Handball-Bundesliga. Der Hauptstadtklub feierten am späten Sonntagnachmittag einen verdienten 31:26 (12:11)-Auswärtssieg beim SC DHfK Leipzig. Dabei profitierte die Mannschaft von Trainer Jaron Siewert als einziges noch unbesiegtes Team von einer starken Leistung des Rekordmeisters THW Kiel, der den Lauf der Rhein-Neckar Löwen gestoppt und dem bisherigen Tabellenführer die erste Saisonniederlage beigebrachte hatte.

"Es war sehr schwer, so lange zu spielen, aber wir haben als Mannschaft super gekämpft und wie eine große Mannschaft gewonnen", sagte Marko Kopljar nach Schlusspfiff bei "Sky". Der Hüne musste auch im Angriff ungewohnt viel Spielzeit schultern, weil Fabian Wiede und Mathias Gidsel ausgefallen waren. Insgesamt hatten die Füchse bis in die zweite Halbzeit hinein Probleme mit den Sachsen. Erst spät bekamen die Hauptstädter das Spiel in den Griff. Jacob Holm, Hans Lindberg und Mijajlo Marsenic waren je siebenmal erfolgreich.

"In der Abwehr stehen wir bärenstark und auch Viktor Kireev im Tor kann gute Impulse setzen", lobte Trainer Siewert: "Uns war bewusst, dass wir uns im Angriff schwertun könnten. Aber der Fokus lag auf der Abwehr, wir bekommen in der ersten Halbzeit nur elf Gegentor und ebenso viele bis kurz vor Schluss auch im zweiten Durchgang und das, obwohl der Gegner auch Sieben gegen Sechs gespielt hat."

Andernorts feierte der HSV Hamburg feierte beim 600. Bundesliga-Einsatz von Torhüter Johannes Bitter den vierten Saisonsieg. In eigener Halle gab es ein 34:31 (18:11) über Aufsteiger VfL Gummersbach. Mit einer Siebenmeterparade kurz vor Schluss sicherte Jubilar Bitter den Sieg.

Häfner: "Ich kann mich kaum noch bewegen"

Weiter im Aufwind ist der TVB Stuttgart, der sich 29:20 (15:9) gegen Liga-Neuling ASV Hamm-Westfalen durchsetzte. Die MT Melsungen besiegte die HSG Wetzlar im Derby mit 21:19 (11:10). "Das ist eine große Erleichterung", gestand Melsungens Nationalspieler Kai Häfner: "Es ging hin und her und war brutal intensiv. Das hat viele Körner gekostet. In der ersten Halbzeit haben wir es gut gemacht und am Ende sind wir einfach froh, dass wir gewonnen haben. Ich kann mich kaum noch bewegen, es war sehr intensiv, vor allem die Abwehrarbeit. Unsere Abwehr war super und ohne so einen guten Torhüter hätten wir keine Chance. Der Sieg war mehr als notwendig und da müssen wir jetzt ansetzen."

SC DHfK Leipzig - Füchse Berlin 26:31 (11:12)

Tore für Leipzig: V. Kristjansson 8/4, Krzikalla 6, Sunnefeldt 4, Mamic 3, Binder 1, Ernst 1, M. Gebala 1, Maric 1, Witzke 1

Tore für Berlin: Holm 7, Lindberg 7/3, Marsenic 7, Andersson 3, Kopljar 3, Drux 2, Freihöfer 1, M. Vujovic 1

Schiedsrichterinnen: Tanja Kuttler (Meckenbeuren)/Maike Merz (Meckenbeuren)

Zuschauer: 4587

Strafminuten: 4 / 8

Disqualifikation: - / -

HSV Hamburg - VfL Gummersbach 34:31 (18:11)

Tore für Hamburg: Lassen 8, Mortensen 7/2, Baijens 5, Walullin 5, Weller 5, F. B. Andersen 2, Axmann 1, Ossenkopp 1

Tore für Gummersbach: Köster 9, Blohme 5, Jansen 3, Pregler 3, Stüber 3, Zeman 3, Kodrin 2, Mappes 1, Styrmisson 1, Vidarsson 1

Schiedsrichter: Adrian Kinzel (Bochum)/Sebastian Grobe (Bochum)

Zuschauer: 3466

Strafminuten: 8 / 12

Disqualifikation: - / -

MT Melsungen - HSG Wetzlar 21:19 (11:10)

Tore für Melsungen: K. Häfner 5, A. Gomes 3, Ignatow 3, Martinovic 3/3, Casado 2, E. Jonsson 2, Arnarsson 1, Kalarasch 1, D. Mandic 1

Tore für Wetzlar: Mellegard 4, Rubin 4, E. Schmidt 3, Lipovina 2, Nikolic 2, Novak 2/1, Wagner 2

Schiedsrichter: Ramesh Thiyagarajah (Gummersbach)/Suresh Thiyagarajah (Gummersbach)

Zuschauer: 3319

Strafminuten: 6 / 10

Disqualifikation: Kalarasch (55./3. Zeitstrafe) / -

TVB Stuttgart - ASV Hamm-Westfalen 29:20 (15:9)

Tore für Stuttgart: Jer. Müller 6, Pfattheicher 4/3, Hanusz 3, Nicolaus 3, Bergendahl 2, Forstbauer 2, M. Häfner 2, Serrano Villalobos 2, Zieker 2/1, Heinevetter 1, Schöttle 1, Sliskovic 1

Tore für Hamm-Westfalen: Sawwas 4/1, Schulze 4, Bornemann 3, Wieling 3, Huesmann 2/1, Orlowski 2, Bauer 1, von Boenigk 1

Schiedsrichter: Fabian Baumgart (Altenheim)/Sascha Wild (Elgersweiher)

Zuschauer: 4133

Strafminuten: 4 / 6

Disqualifikation: - / -