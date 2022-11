"Wie eine Ersatzfamilie": Schüller verlängert langfristig beim FCB

Der FC Bayern hat Leistungsträgerin Lea Schüller (24) mit einem neuen Vertrag ausgestattet. Die Fußballerin des Jahres hat mit den Münchnern noch einiges vor.

Deutsche Meisterschaft 2021, Torschützenkönigin in der vergangenen Saison und die Wahl zur Fußballerin des Jahres: Lea Schüller hat seit ihrem Wechsel von der SGS Essen zum FC Bayern 2020 schon einiges erreicht. Die Angreiferin hat beim FCB aber noch lange nicht genug.

Daher hat Schüller ihren im Sommer auslaufenden Vertrag vorzeitig bis 2026 verlängert. "Ich glaube, dass wir noch viel mehr erreichen können", wird sie auf der Klubwebsite zitiert. Meilensteine, die sie gemeinsam mit dem FCB erklimmen will? "Natürlich die Meisterschaft sowie den DFB-Pokal holen und in der Champions League so weit es geht kommen." Generell stehe noch einiges auf der Liste in München, "für mich persönlich möchte ich wieder Torschützenkönigin werden".

Es ist unser großes Ziel gewesen, sie langfristig an den FC Bayern zu binden. Bianca Rech

Bianca Rech, die Sportliche Leitung der Bayern-Frauen hat mit Schüller ebenso einiges vor und lobt: "Lea ist eine Ausnahmestürmerin, ihre Kopfballstärke zeichnet sie aus. Es ist unser großes Ziel gewesen, sie langfristig an den FC Bayern zu binden." Allen voran die vergangene Saison sei ein klares Indiz für eine Ausweitung des Kontrakts gewesen, Schüller habe "eindrucksvoll gezeigt, warum sie beim FC Bayern spielt".

An einen Abschied scheint die deutsche Nationalspielerin gar nicht gedacht zu haben, auch wenn sie laut eigener Aussage früher "alles andere als Bayern-Fan" war. In der "überragenden" Mannschaft fühle Schüller sich "richtig wohl". Während Rech auf Kontinuität setzt und die Eckpfeiler wie "Puzzleteil" Schüller binden will, stellt die Stürmerin klar: "Es ist wie eine Ersatzfamilie hier in München."