Wie eine "08/15-Situation" Osnabrück um seine Serie gebracht hat

Sechs Partien, 14 Punkte: Der VfL Osnabrück ging mit einer bemerkenswerten Serie in das Heimspiel gegen Dynamo Dresden, verlor dann aber 0:1. Ein Rückschlag, der auch deshalb schmerzte, weil das entscheidende Gegentor einer "08/15-Situation" entsprang, wie VfL-Coach Tobias Schweinsteiger nach der Partie sagte.

Der Lauf konnte sich sehen lassen. Osnabrück besiegte ja nicht nur den VfB Oldenburg Mitte März mit 2:0 - mit dem SV Wehen Wiesbaden (4:1), dem 1. FC Saarbrücken (2:1) und Waldhof Mannheim (2:0) bezwang der VfL auch drei Mannschaften, die im Rennen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga mitmischen.

Osnabrücks Ergebnisse der vergangenen Wochen zeugten also durchaus von bemerkenswerter Stabilität und Reife, doch nun fand die Serie ein Ende. Nach dem 2:3 Mitte Februar gegen Bayreuth war das 0:1 am Sonntag gegen Dresden erst die zweite Niederlage im 13. Spiel des Jahres 2023. Ein Dämpfer, durch den der VfL Dynamo in der Tabelle vorbeiziehen lassen musste und Rang 4 einbüßte. Trainer Tobias Schweinsteiger betonte nach der Partie allerdings: "Wir werden uns nicht weiter grämen." Gleichwohl räumte er in der Stunde der Niederlage durchaus ein: "Es ist ärgerlich, dass du aus einer 08/15-Situation, einem Einwurf, so ein Gegentor siehst."

Wir müssen auch mit den Gegebenheiten klarkommen. Tobias Schweinsteiger

Dresdens Niklas Hauptmann hatte sich auf der rechten Seite durchgesetzt und Torschütze Ahmet Arslan mit einem Rückpass von der Grundlinie gefunden. Eine Szene, die Osnabrück letztendlich auch deshalb die Serie kostete, weil Schweinsteigers Team erst nach Wiederbeginn in die Partie fand und sich generell an diesem Tag einem guten Gegner gegenübersah.

Nur zwei Punkte hinter Rang 4

"Ich gehe nie in ein Spiel und denke, wir können es von Anfang an bis zum Ende so gestalten, wie es für uns läuft", meinte der VfL-Coach im Nachgang und stellte klar: "Wir müssen auch mit den Gegebenheiten klarkommen." Und diese waren eben so, dass mit Dresden eine Mannschaft mit hoher individueller Qualität an der ausverkauften Bremer Brücke zu Gast war.

Nach dem 0:1 ist Osnabrück zwar nur noch Sechster und liegt fünf Punkte hinter Rang 3, der nach jetzigem Tabellenbild den Direktaufstieg bedeuten würde. Auf Platz 4 fehlen allerdings nur zwei Zähler.