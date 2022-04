Wie ein Torpedo: Hinteregger wächst über sich hinaus

Über weite Phasen in dieser Saison spielte Martin Hinteregger ungewohnt wechselhaft. Speziell in der Europa League präsentiert sich der eisenharte Verteidiger allerdings wieder wie in seinen besten Zeiten. Beim 1:1 gegen Barcelona lief er zur Galaform auf und zeigte seine stärkste Saisonleistung.

Schon früh im Spiel konnte man erahnen, dass Hinteregger einen wahren Sahnetag erwischt. Wie ein Torpedo flog er in der 14. Minute in den Zweikampf mit Barça-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang, um eine Traoré-Flanke per Kopf zu klären. In der 27. Minute schickte er Aubameyang mit fairen Mitteln zu Boden, als er aggressiv nach vorne verteidigte und so einen Gegenangriff einleitete. 35 Minuten waren gespielt, als er einen Ball über gut und gerne 70 Meter perfekt in den Lauf von Filip Kostic beförderte. Wann immer es brannte, war Hinteregger zur Stelle und klärte.

Der Österreicher avancierte zum Turm in der Schlacht, man könnte auch sagen: Er allein wirkte wie eine mit hundert Kanonen gesicherte Festung. Nur einmal ging es auch ihm zu schnell. Bei Barcelonas blitzschnellem Tiki-Taka vor dem 1:1 öffnete er den Raum für Ferran Torres - ein kleiner Fehler, der eine noch bessere Bewertung (kicker-Note 1,5) verhinderte. Doch auch so avancierte er wie schon beim Achtelfinalrückspiel gegen Betis Sevilla zum besten Mann auf dem Feld.

"Hinti hatte gerade auch Hinrunde die eine oder andere Phase, in der es nicht so lief. Aber er hat seine Qualitäten, und er brachte über Jahre herausragende Leistungen. Jetzt ist er wieder ein extrem wichtiger Faktor. Wir haben immer an Hinti geglaubt und sind froh, dass er momentan wieder sehr gut drauf ist", konstatiert Sportvorstand Markus Krösche.

Trainer Oliver Glasner lobt vor allem die starke Leistung als Kollektiv. "Martin hat sehr viel wegverteidigt. Aber das könnte ich auch über Tuta oder Evan Ndicka sagen. Filip Kostic war sehr diszipliniert, Ansgar Knauff hat es gegen Ferran Torres top gemacht. Ich könnte jeden einzelnen Spieler durchgehen, jeder hätte es verdient, hervorgehoben werden", resümiert der Coach, bevor er noch einmal auf Hinteregger eingeht: "Wir wussten, dass Martin tolle Qualitäten hat. Dass er die jetzt auch wieder so konstant auf den Platz bringt, freut uns - und ihn natürlich besonders."

Pilgerreise nach Barcelona

Im Rückspiel im Camp Nou am kommenden Donnerstag muss allerdings nicht nur Hinteregger einmal mehr über sich hinauswachsen, um die Sensation zu schaffen und ins Halbfinale einzuziehen. "Wir müssen nochmal eine Schippe drauflegen, weil Barcelona zu Hause nochmal eine andere Intensität hat", weiß Krösche, "aber wir haben alle Möglichkeiten, und jetzt werden wir sehen, dass wir in Barcelona gewinnen und weiterkommen."

An Unterstützung wird es den Hessen auch in Katalonien nicht mangeln. Obwohl die Eintracht lediglich 4750 Tickets erhielt, gibt es Schätzungen, dass sich über 20.000 Fans auf den Weg nach Barcelona machen werden.