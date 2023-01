Wie ein Neuzugang: Celik ist bei Astoria Waldorf zurück

Der FC-Astoria Walldorf geht mit einem dicken Polster auf die Abstiegsränge in die Restspielzeit. Darauf ausruhen will man sich nicht. Personell gab es im Winter bisher nur eine Veränderung.

Will im neuen Jahr wieder angreifen: Offensivspieler Birkan Celik hat seit seinem Sommerwechsel noch kein Spiel für Walldorf absolviert. imago images/Beautiful Sports

Eine derart angenehme Ausgangsposition hatte der FC-Astoria Walldorf in den vergangenen Jahren selten vor Beginn der zweiten Halbserie. Zehn Punkte beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsränge, und im badischen Pokal ist vor dem Halbfinale gegen den Verbandsligisten FC Zuzenhausen am 14. März die Chance sehr groß, nach sieben Jahren mal wieder in den DFB-Pokal einzuziehen.

"Jetzt müssen wir uns aber erst einmal in Ruhe und gezielt vorbereiten, um diese Ziele auch zu erreichen", sagt Frank Fürniß. Walldorfs Sportlicher Leiter will keine Nachlässigkeiten bei der Mannschaft sehen, sondern klaren Fokus auf die entscheidende Saisonphase. Er präzisiert: "Sich auf diesem Polster auszuruhen ist nicht drin. Wir müssen schon noch einiges tun."

Seit Jahresbeginn hat jeder einzelne Spieler einen individuellen Laufplan an die Hand bekommen. Am 24. Januar bittet Trainer Matthias Born zum Trainingsauftakt, der traditionell einen Laktattest beinhaltet. Bis auf eine kleine Änderung - der Vertrag mit Ersatztorhüter Paul Lawall, der zum Verbandsliga-Tabellenführer VfR Mannheim gewechselt ist, wurde aufgelöst - ist der Kader unverändert. "Wenn sich noch etwas ergeben sollte, wären wir dafür offen, Stand jetzt müssen wir aber nicht zwingend aktiv werden", sagt Fürniß.

Vielmehr könnte der eine oder andere von den Langzeitverletzten zu einem gefühlten Neuzugang werden. Birkan Celik ist ein Kandidat dafür. Der Sommer-Neuzugang für das offensive Mittelfeld hatte in der Vorrunde großes Verletzungspech und noch kein Spiel im Walldorfer Trikot absolviert, befindet sich nun aber auf dem Weg zurück.

Fürniß wünscht sich generell mehr Konkurrenzkampf auf den Außenbahnpositionen und fordert: "Da müssen wir ein bisschen mehr Druck reinbekommen."