Wie ein Ire den Elfmeter und ein Deutscher das Elfmeterschießen erfand

England gilt als das Mutterland des Fußballs, doch den Elfmeter erfunden hat - quasi ein Ire. Ein Deutscher hatte hingegen die Idee für das Elfmeterschießen.

Denn 1890, puh, das ist sehr lange her, war es der irische Torwart William McCrum leid, dass Fouls an Stürmern kurz vor dem Tor folgenlos blieben. Also plädierte er für eine Strafe in Form einer neuen Torchance. Zunächst wurde die sogenannte Sühnelinie, die zwölf Yards parallel zum Tor verlief und auf der man sich den Ball an eine beliebige Stelle legen konnte, eingeführt. 1891 wurde dies in die Regeln aufgenommen, erst 1902 gab es dann Strafraum und Elfmeterpunkt.

Diese zwölf Yards entsprechen übrigens genau 10,97 Metern. Der Einfachheit halber misst und sagt man aber elf Meter und damit: Elfmeter. Im englischen Fußballlexikon dann aber eben "penalty".

Karl Wald fand das Losverfahren ungerecht

Übrigens kam mit dem deutschen Schiedsrichter Karl Wald 1970 erst recht spät jemand auf die Idee, Spiele, die nach Verlängerung noch unentschieden stehen, per Elfmeterschießen zu entscheiden. Er fand das Auswahl im Losverfahren ungerecht, "So etwas war doch kein Sieg. Das war einfach nichts", sagte er einmal. Die Engländer haben mit dem Elfmeterschießen so ihre Probleme und verlieren dann häufig. Die Deutschen sind hingegen ganz gut darin.

Unsere Datenredaktion hat für dich nachgeschaut, wer in der Bundesliga richtig gut Elfmeter verwandelt. Der 1. FSV Mainz 05 verschoss zwischen April 2013 und August 2022 keinen Strafstoß, sondern versenkte alle 36!