Nach dem Auftakt in Düsseldorf ist im österreichischen Nationalteam die Vorfreude auf das Berliner Olympiastadion umso größer. "Man merkt einfach, dass das Turnier jetzt am richtigen Ort ist", zeigt sich ÖFB-Tormann Patrick Pentz von der Atmosphäre bei der Endrunde in Deutschland angetan.

Aus Berlin berichtet David Mayr

Erst Düsseldorf und jetzt Berlin. Wo die österreichische Nationalmannschaft bei dieser Europameisterschaft auftritt, werden die Städte von Zehntausenden Fans aus dem südlichen Nachbarland in Rot-Weiß-Rot getaucht. "Das war sehr beeindruckend. Es hat uns unglaublich gefreut, dass so viele Österreicher den Weg nach Düsseldorf geschafft haben", schwärmte ÖFB-Torhüter Patrick Pentz auf der Pressekonferenz am Mittwoch noch immer von der Stimmung bei der knappen Auftaktniederlage gegen Frankreich (0:1) vor zwei Tagen. "Das war für uns wie ein Heimspiel - nur das Stadion ist cooler als das Happel."

In weiteren zwei Tagen, am Freitag (18 Uhr, LIVE! bei kicker), geht es für die Österreicher gegen Polen das nächste Mal um Punkte. Diesmal in der deutschen Bundeshauptstadt, wo der Tross um Teamchef Ralf Rangnick während des Turniers auch stationiert ist. "Auf das Olympiastadion freue ich mich so richtig, weil ich dort auch als Zuschauer noch nie war", ist die Vorfreude bei Pentz groß.

Überhaupt will der 27-Jährige, der erst durch die Verletzung von Salzburg-Schlussmann Alexander Schlager zur Nummer 1 aufstieg, "jede Sekunde genießen und auch alles drumherum aufsaugen".

Seiwald: "Die Österreicher sind richtig heiß auf die Partie"

Mittelfeldmotor Nicolas Seiwald ist vom Support der heimischen Fans ebenfalls angetan. "Das hat schon etwas gebracht, wir haben das gespürt am Spielfeld. Da kann man dann noch die ein, zwei Meter mehr machen", sagte jener ÖFB-Akteur, der gegen Frankreich mit 11,7 Kilometern die größte Distanz seines Teams auf dem Rasen zurückgelegt hatte. "Das ist wie der zwölfte Mann am Spielfeld."

Gegen Polen soll auch dieser zwölfte Mann die ÖFB-Elf in Berlin zu den so wichtigen drei Punkten pushen. "Es können dort doch noch einmal fast doppelt so viele Zuschauer rein wie am Freitag in Düsseldorf. Und in Düsseldorf hab' ich es schon richtig gefeiert", zeigte sich Pentz bereits jetzt begeistert. Seiwald weiß: "Die Österreicher sind richtig heiß auf die Partie - wie wir auch."

Angesichts der großartigen Stimmung auf den Rängen und auf den Straßen urteilte Pentz: "Die Atmosphäre finde ich richtig cool in Deutschland. Man merkt einfach, dass das Turnier jetzt am richtigen Ort ist."