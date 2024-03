"Wie ein Eichhörnchen": Neudrossenfeld will einfach weiter hamstern

Als bester Aufsteiger hat sich der TSV Neudrossenfeld ins Vorderfeld der Bayernliga Nord gespielt und rangiert als Sechster derzeit im vorderen Tabellendrittel.

Markus Taschner hört am Saisonende auf, davor will der scheidende Trainer noch den Klassenerhalt fix machen. IMAGO/Zink

Fast hätte nach dem vergangenen Wochenende sogar Platz 4 zu Buche gestanden - doch der späte Ausgleichstreffer des FC Ingolstadt II verhinderte einen weiteren Dreier der Oberfranken. "Trotz des späten Ausgleichs war es ein gewonnener Punkt für uns", schätzt Neudrossenfelds Trainer Markus Taschner den Spielausgang dennoch als positiv ein. "Die erste Halbzeit war noch auf Augenhöhe und mit Offensivaktionen von beiden Mannschaften. Aber auch da hatte Ingolstadt schon die bessere Spielanlage. In der zweiten Halbzeit haben wir uns reindrücken lassen und mussten mit aller Leidenschaft verteidigen. Leider ist uns das einmal misslungen. Am Ende glaube ich aber, dass wir uns den Punkt aufgrund unseres Einsatzes genauso verdient haben wie Ingolstadt aufgrund der drückenden Überlegenheit in der zweiten Hälfte."

Trügerisches Tabellenbild

Mit dem Remis erhöhte der TSV sein Punktekonto auf nun 39 Zähler und verpasste die ominöse 40-Punkte-Marke nur knapp. Ob jene magische Grenze in dieser Saison ausreichend für den Klassenerhalt sein dürfte, darf jedoch allein schon aufgrund der erhöhten Spielanzahl in der 19er-Liga bezweifelt werden. Zudem machen die Mannschaften auf den ersten Relegationsplätzen durch einen guten Start nach der Winterpause ordentlich Druck, sodass der TSV derzeit jeweils sieben Punkte Distanz zur Auf- sowie Abstiegsrelegation aufweist.

"Die Tabelle ist äußert trügerisch. Uns ist allen bewusst, dass wir für unser großes Ziel Klassenerhalt noch punkten müssen", blickt Taschner daher mit aufmerksamen Augen zurecht Richtung Tabellenkeller. "Mit Gebenbach und Kornburg stehen Mannschaften mit enormer Qualität und Potenzial für eine Siegesserie hinten drin. Zurücklehnen ist für uns daher keinesfalls angesagt. Wir müssen einfach weiter hamstern wie ein Eichhörnchen." Insbesondere der TSV Kornburg als derzeitiger Tabellen-15. dürfte mit zwei Nachholspielen in der Hinterhand sowie dem Selbstvertrauen aus zehn Zählern aus vier Partien nach der Winterpause nochmal zur Aufholjagd blasen - selbst der Spitzenreiter aus Eichstätt kehrte zuletzt nur mit einem Zähler vom Auftritt bei den Mittelfranken zurück.

Ans Limit gegen den Tabellenführer

Jener VfB Eichstätt ist am Freitag dann der nächste Gegner des TSV Neudrossenfeld. Am heimischen Weinberg soll bestenfalls das Hinspiel-Resultat ausgebügelt werden. "Da waren wir chancenlos - und auch derzeit ist Eichstätt die Übermannschaft der Liga. So ein bisschen wie Bayer Leverkusen", schmunzelt der Übungsleiter im Rückblick auf die deutliche 0:3-Niederlage in Oberbayern, "wir können nur bestehen, wenn wir in puncto Einsatz und Kampfbereitschaft ans Limit kommen und zudem unsere fußballerischen Fähigkeiten in die Waagschale werfen. Generell gilt für uns: Wenn wir ans Limit kommen, können wir überall etwas holen. Wenn nicht, wird es schwer. Und dann wird es am Freitag wieder eine klare Angelegenheit."

Zwar wäre auch eine erneute Niederlage gegen den Ligaprimus kein Beinbruch für den TSV. Auf dem Weg zum Klassenerhalt, den Taschner höher als die Landesliga-Meisterschaft einschätzen würde, sind Bonuspunkte allerdings ebenso gerne gesehen.

Abgang zur schönsten Zeit

Für Taschner selbst wäre der Klassenerhalt zudem das perfekte Abschiedsgeschenk nach fünf Jahren als Trainer der Neudrossenfelder. "Ich bin dem Verein für die Jahre und das Vertrauen sehr dankbar. Jedoch versuche ich es immer so zu halten, dass ich gehe, wenn es am schönsten ist", erklärt der Trainer den selbstgewählten Rückzug. "Ich hatte schon nach dem Aufstieg Sorge, dass sich das Verhältnis zur Mannschaft abschwächt, aber durch unsere Feiern ist die Bindung eher enger geworden. Nichtsdestotrotz weiß ich als Lehrer, dass man sich nach all der Zeit auch abnutzt. Daher habe ich mich entschlossen selbstbestimmt zu gehen - auch, wenn natürlich ein gewisser Wehmut dabei ist."

Viel Zeit melancholisch zu werden, bleibt aktuell jedoch weder Trainer noch Mannschaft - schließlich stehen noch elf gemeinsame Auftritte auf dem Weg zum Klassenerhalt auf dem Programm. Und im Anschluss darf dann bestenfalls wieder gemeinsam auf die erfolgreichen Jahre angestoßen und gefeiert werden.