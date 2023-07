"Wie ein alter Hund, der nochmal mit zur Jagd darf": Beerbaum verkündet Karriereende

2:53Beim Großen Preis am Sonntag konnte Marcus Ehning sein Glück kaum fassen. Vor 40.000 Zuschauern setzte sich der 49-Jährige im Sattel von Stargold im Stechen durch. Am Ende des Tages verkündete Ludger Beerbaum in Aachen das Ende seiner Reitsport-Karriere.