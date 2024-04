"Wie ein älterer Spieler": Xavis Lobeshymne auf "außergewöhnlichen" Cubarsi

Durch einen 3:2-Sieg verschaffte sich der FC Barcelona eine gute Ausgangslage für das Rückspiel im Viertelfinale der Champions League. Großen Anteil hatte in den Augen von Trainer Xavi Youngster Pau Cubarsi, den er in den höchsten Tönen lobte.

Der Paukenschlag durch Xavis Ankündigung, den FC Barcelona am Saisonende zu verlassen, hat offensichtlich seine Wucht auf die Mannschaft der Katalanen übertragen. In der spanischen Liga ging seither kein Spiel mehr verloren, Ende März zerlegten die Blaugrana Atletico Madrid vor dessen heimischen Publikum mit 3:0.

Und auch in der Champions League scheint der nahende Abgang der Vereinslegende Wirkung zu zeigen: Nach dem Aus in der Gruppenphase im Vorjahr steht der FCB diesmal in der Runde der letzten Acht - und legte dort am Mittwochabend mit einem 3:2-Sieg bei Paris St. Germain den Grundstein für möglichst viele weitere Spiele unter dem 44-Jährigen.

"Wir hatten Persönlichkeit, was uns in den vergangenen Jahren in diesem Wettbewerb gefehlt hat", freute sich dieser im Anschluss an das Comeback seiner Mannschaft, die nach eigener Führung erst in Rückstand geriet und diesen schließlich doch in einen Sieg drehte. "Die Arbeit war außergewöhnlich." Hatte er den Sieg mit den Einwechslungen von Pedri (Vorlagengeber zum Ausgleich) und Andreas Christensen (Siegtorschütze) maßgeblich in die Wege geleitet, galt sein Lob im Anschluss dem Team.

Es ist sehr schwierig, gegen diese Mannschaft zu verteidigen, aber wir haben es sehr gut gemacht, wir haben es verstanden. Xavi

"Ich bin stolz auf die Mannschaft", so Xavi, der aber warnte: "PSG ist immer noch Favorit. Wir haben ihr großes Spiel heruntergespielt. Wir haben sie gezwungen, weit zu gehen. Der Druck war gut, sehr hoch, vor allem in der ersten Halbzeit. Es ist sehr schwierig, gegen diese Mannschaft zu verteidigen, aber wir haben es sehr gut gemacht, wir haben es verstanden."

Barcelona-Duo sprengt Altersrekord

Hervorheben wollte Xavi insbesondere die Leistung eines Youngsters. In der Innenverteidigung vertraute der Coach der Katalanen wie schon im Achtelfinal-Rückspiel gegen Napoli auf den 17 Jahre alten Pau Cubarsi, der bei seinem CL-Debüt gegen die Süditaliener bereits sämtliche Bestmarken abräumte - und gegen das Pariser Star-Ensemble um Kylian Mbappé nichts anbrennen ließ. "Er ist mit seinen 17 Jahren auf einem außergewöhnlichen Niveau. Ich kann ihn nicht genug loben: Er gewinnt Zweikämpfe, er kämpft wie ein älterer Spieler", schwärmte Xavi.

Tatsächlich war Cubarsi bei seinem Einsatz 17 Jahre und 79 Tage alt - und damit eigentlich der jüngste Spieler, der je in einem Champions-League-Viertelfinale von Beginn an auf dem Platz stand. Wäre da nicht ausgerechnet Teamkollege Lamine Yamal, der am Mittwochabend ebenfalls in der Startelf stand und bei seinem Einsatz mit 16 Jahren und 272 Tagen noch einmal gut ein halbes Jahr jünger war als sein Defensivkollege.

"Mit Teenagern zu arbeiten, macht mich am glücklichsten", erklärte der Trainer, der das allem Anschein nach auch im Rückspiel am Dienstag machen wird. Der Erfolg gibt ihm dieser Tage schließlich Recht.