Wie Dortmunds lahme Nullnummer in Heidenheim historisch wurde

Trotz eines mauen 0:0 in Heidenheim schaffte es Borussia Dortmund damit in die Rekordbücher der Bundesliga. Was zwischen Heidenheim und einem Revierderby 2019 alles passierte.

Freitagabend, Licht an in der ausverkauften Heidenheimer Arena - und dann das: Ein 0:0. Was der FCH als Teilerfolg verbuchen durfte, war für die Dortmunder nach zuvor drei Siegen am Stück ein Dämpfer. Siebzig Prozent Ballbesitz hatte die Mannschaft von Trainer Edin Terzic an diesem Abend, kreierte aber nur zwei echte Torchancen - und damit eine weniger als der Aufsteiger.

Es war also alles andere als vergnügungssteuerpflichtig, was der Auftakt des 20. Bundesliga-Spieltags zu bieten hatte. Und doch passierte etwas Historisches und auch Erfreuliches: Denn nie mussten Anhänger eines Klubs länger auf eine Nullnummer ihres Vereins warten, als die Fans in Schwarz-Gelb. Exakt 146 Spiele lagen zwischen dem 0:0 von Heidenheim und dem letzten Spiel der Dortmunder ohne Tore - Rekord.

Dieses vorletzte 0:0 fand am 26. Oktober 2019 statt - es war eines jener Highlightspiele im Kalender des BVB, denn es ging gegen den mittlerweile abgestürzten FC Schalke 04. Der damalige Tabellensiebte empfing den Vierten in Gelsenkirchen - und fahrige Dortmunder ergatterten im damals 100. Bundesliga-Duell der beiden Revierrivalen einen sehr schmeichelhaften Zähler.

146 Spiele mit mindestens einmal Jubel oder Trauer

Doch zurück zu dem, was rund um diese beiden Nullnummern passierte. Schließlich geht es um 146 Spiele mit Beteiligung des BVB, in denen immer ein Tor fiel. Wenn auch nicht immer zur Freude des Borussen-Anhangs, wie der Blick in die kicker-Datenbank zeigt. Hier sind sieben Fakten:

1. Die Bilanz dieser 146 Spiele liest sich aus Sicht des BVB wie folgt: 91 Siege, 20 Unentschieden, 35 Niederlagen.

2. In all diesen 146 Spielen fielen insgesamt 545 Tore - im Schnitt sind das 3,73 pro Bundesliga-Partie. Für Entertainment war also gesorgt, wenn die Borussia am Start war. Getoppt wird diese Marke nur vom FC Bayern, der in seinen letzten 146 Bundesliga-Spielen 578-mal traf (3,96 im Schnitt).

3. Richtig Spektakel boten die Spiele des BVB vor allem, als Marco Rose an der Seitenlinie der Borussen stand. Der jetzige Leipziger Coach kam in seinen 33 Bundesliga-Spielen mit Dortmund (einmal ersetzte ihn Alexander Zickler) auf einen Torschnitt von 4,09 pro Partie bei einem Torverhältnis von 84:51.

Auf den weiteren Plätzen:

Lucien Favre - 3,67 Tore pro Spiel (87:45 Tore) in 36 BL-Spielen

Edin Terzic - 3,63 Tore pro Spiel (175:101 Tore) in 76 BL-Spielen

4. In den 146 Spielen blieb der BVB nur zehnmal ohne eigenen Treffer, fünfmal schossen die Borussen sechs Tore. Dass die Dortmunder Fans bei den Spielen viel häufiger jubeln durften, belegt diese Zahl: 47-mal blieb Dortmund ohne Gegentreffer, allerdings kamen sie auch zweimal mit fünf Gegentoren gehörig unter die Räder.

5. Das torreichste Spiel dieser Phase war der 5:3-Auswärtssieg in Augsburg. Es gab damals nicht nur acht Tore zu bestaunen, die Partie Mitte Januar 2020 ist vielen Anhängern auch noch als glorreiches Debüt von Ausnahme-Stürmer Erling Haaland in Erinnerung. Der Norweger mischte damals als Joker zusammen mit Jadon Sancho die Ausgburger auf und drehte den 1:3-Rückstand nach 55 Minuten fulminant um.

6. Das häufigste Ergebnis in den 146 Spielen war überraschenderweise ein 1:0-Sieg des BVB. Diese Minimalismus-Haltung legte Dortmund insgesamt 14-mal an den Tag, gefolgt von einem 2:0-Sieg (zwölfmal) und einem 3:1-Sieg (elfmal).

7. Und was lässt sich statistisch über die Dortmunder Nullnummern sagen? Zum Beispiel, dass das torlose Remis bei Aufsteiger Heidenheim das insgesamt 116. 0:0 in der Bundesliga-Historie des BVB war. Damit liegt der Revierklub auf Platz 6, das Ranking wird angeführt von den beiden Nordlichtern Werder Bremen (128) und dem Hamburger SV (127).