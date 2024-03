Wie die Olympia-Quali funktioniert

Am Donnerstag starten die abschließenden Turniere zur Qualifikation für die Olympischen Spiele von Paris (25.07.-11.08.24). Deutschland hofft auf eins der begehrten Tickets, hat aber auch keine zu unterschätzende Konkurrenz. handball-world erklärt, was das Team von Alfred Gislason benötigt, um den Sprung nach Frankreich zu schaffen.

Deutschland will den Sprung zu Olympia schaffen. picture alliance/dpa/Revierfoto

In der ZAG-Arena zu Hannover spielen Deutschland, Kroatien, Österreich und Algerien um zwei Tickets zu den Olympischen Spielen. Blickt man auf die letzte Handball-EM in Deutschland, dann bieten sich die Quervergleiche an, denn die drei europäischen Teams haben dort jeweils die Klingen gekreuzt.

Österreich erreichte in der Vorrunde ein 28:28 gegen Kroatien und legte in der Hauptrunde auch ein 22:22 gegen Deutschland nach. Das DHB-Team verlor zum Abschluss der Hauptrunde dann gegen Kroatien mit 24:30 - das Spiel allerdings damals auch bedeutungslos für den weiteren Turnierverlauf beim Team von Alfred Gislason. Doch, sollten sich diese Ergebnisse wiederholen und alle den vermeintlichen Pflichtsieg über den Vizeafrikameister Algerien einfahren, dann wäre Deutschland plötzlich nur in der Zuschauerrolle.

Kroatiens bittere Erinnerungen an 2021

Kroatien versucht unter dem Isländer Dagur Sigurdsson einen neuen Anlauf zu Olympia, 2021 hatte man in einem Dreiervergleich mit Frankreich und Portugal das Nachsehen. Nachdem man zum Auftakt gegen den späteren Olympiasieger mit 26:30 verloren hatte, konnte man Portugal mit 25:24 besiegen. Die Portugiesen aber besiegten Gastgeber Frankreich anschließend mit 29:28. Alle drei Nationen hatten damals Tunesien bezwungen.

Der Spielplan sieht erstmals einen Ruhetag vor, Deutschland trifft zum Auftakt auf Außenseiter Algerien und muss dann gegen Kroatien spielen. Erst zum Abschluss misst man sich mit Österreich. Damit hat man vor allem zwischen den beiden Schlüsselspielen nur eine kleine Erholungspause. Kroatien und Österreich können hingegen nach ihrem Duell noch einmal regenerieren und unter Umständen auch noch bei der vermeintlichen Pflichtaufgabe Algerien die Kräfte ein wenig schonen.

Qualifikationsturnier 2 in Hannover