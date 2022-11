"Wie die Löwen": Bale lobt Wales' Kampf gegen die USA

Lange deutete alles auf eine Auftaktniederlage für Wales hin. Mit einer Willensleistung kämpften sich die Waliser aber zurück und holten beim WM-Comeback ein 1:1 gegen die USA.

Nach 64 Jahren Abstinenz hatte sich Wales endlich wieder für eine WM qualifiziert, doch anders als auf den gut gefüllten Rängen im Ahmed bin Ali Stadium ließ das Team von Trainer Robert Page lange Zeit kaum Euphorie aufkommen: Die "Drachen" igelten sich vor dem Strafraum ein. Auch als überlegene US-Amerikaner verdient in Führung gingen, änderten die Waliser nichts an ihrer Spielweise: Das Team um Superstar Gareth Bale nahm nicht am Spielgeschehen teil - alles deutete auf eine Auftaktniederlage beim WM-Comeback hin.

"Wir haben keine gute erste Hälfte gespielt. Die USA waren sehr gut - und wir nicht", gab Bale nach der Partie zu. Doch dann, so schilderte es der Kapitän, fand Page in der Pause die richtigen Worte: "Eine tolle Halbzeitansprache vom Trainer hat uns motiviert und wir haben in der zweiten Halbzeit alles gegeben." Tatsächlich, nach dem Wiederanpfiff zeigten die Waliser ein ganz anderes Gesicht, spielten plötzlich selbst mit und zeigten, dass die bis dahin ungeprüfte US-Defensive vielleicht doch zu bezwingen ist.

Zum ersten Mal seit 23.533 Tagen trifft Wales bei einer WM

Bale höchstselbst bestrafte vom Elfmeterpunkt die Passivität der USA. Der Ex-Real-Madrid- und Tottenham-Star blieb cool und belohnte sein Team nach 23.544 Tagen wieder mit einem WM-Tor - dem Ausgleich zum 1:1-Endstand. Zuletzt hatte Terry Medwin am 17. Juni 1958 beim 2:1-Sieg gegen Ungarn für Wales bei einer Weltmesterschaft getroffen.

"Ich bin ziemlich glücklich, besser hätte es kaum laufen können", gab der 33-Jährige einen Einblick in seine Gefühlslage. "Wir haben Dinge verändert, die Jungs haben gefightet wie die Löwen - wir hätten noch gewinnen können", lobte Bale den couragierten Auftritt seines Teams, das in den Schlussminuten tatsächlich noch Chancen auf den Siegtreffer hatte - was auch an Bale lag. "Am Ende hing wieder einmal alles an Gareth. Er ist gut darin, Räume zu finden, er ist intelligent", lobte Page.

Am Ende überwog auch beim Angreifer die Freunde über den gewonnen Punkt: "Wir haben unseren Charakter gezeigt - so kann es weitergehen." Als nächstes wartet die Partie gegen Iran, dessen Auswahl zum Auftakt furiosen Engländern unterlag (6:2). Der Anstoß der Partie erfolgt am Freitag (11 Uhr).