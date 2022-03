Wie die Hertha-Profis von Magath erfuhren

Und plötzlich war Felix Magath Hertha-Trainer. Auch die Spieler traf das ziemlich unvorbereitet.

Lernt die Hertha-Profis erst am Dienstag kennen: Trainer Felix Magath. picture alliance/dpa/Matthias Koch

Am Sonntagabend dürften unter den Profis von Hertha BSC ein paar Whatsapp-Kanäle ganz schön heiß gelaufen sein. Dass Felix Magath Nachfolger von Tayfun Korkut werden würde, hatte ihnen vorab niemand gesagt.

"Ich habe sie gestern Vormittag eingeweiht, dass ein neuer Trainer kommen wird", berichtete Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic am Montag. "Mit den Worten: Schaut immer auf eure Handys - und da guckt ihr oft drauf -, ihr werdet's erfahren. Ich glaube nicht, dass es meine Aufgabe ist, jeden Einzelnen abzuholen." Das sei auch nicht anders gewesen, als er noch Spieler war.

"Der eine oder andere mag das falsch aufgenommen haben"

Weil die Mannschaft an diesem Montag frei hat, wird sie ihren neuen Trainer erst am Dienstag kennenlernen. Für Magath ist das nicht der perfekte Ablauf. "Das war ein kleiner Schönheitsfleck", gab der 68-Jährige auf seiner Antrittspressekonferenz zu. "Ich hätte lieber heute die Mannschaft selbst über mein Dasein informiert. So wurden die Spieler von Ihnen und Ihren Kollegen informiert. Und der eine oder andere mag das auch falsch aufgenommen haben."

Aber: "Da sie heute frei haben und das aus meiner Sicht keinen Sinn gehabt hätte, diese Abläufe noch mal zu verändern, wird es so sein, dass ich die Mannschaft morgen früh zum ersten Mal sehe und mich dann den Spielern vorstelle." Dann, so Bobic, gehe es "richtig los".