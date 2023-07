Wie die EM 2024 die "nachhaltigste aller Zeiten" werden soll

UEFA und DFB wollen mit der EM 2024 in Sachen Nachhaltigkeit neue Maßstäbe setzen. Dazu gehören ermäßigte Bahn-Tickets ebenso wie All-Gender-Toiletten in den Stadien.

Am 14. Juni 2024 beginnt die EM in Deutschland. Getty Images

Ein nachhaltiges Fußballfest, das weltweit zum Vorbild für Großveranstaltungen wird: Mit dieser Vision gehen UEFA und DFB die EM 2024 in Deutschland an. Am Montag veröffentlichte die UEFA ein Strategiepapier mit zahlreichen Maßnahmen, die das Turnier "zur nachhaltigsten Fußball-Europameisterschaft aller Zeiten" machen soll.

Die drei Säulen Umwelt, Soziales und Governance sind dabei in elf Handlungsfelder unterteilt, die ihrerseits 28 Themen, 48 Ziele und 83 Leistungskennzahlen umfassen. Dabei geht es etwa um die Verringerung der CO2-Belastung, Bekämpfung von Diskriminierung oder die Förderung von Bewegung.

Im Umweltbereich ist unter anderem geplant, dass alle Ticketinhaber rund um den Spieltag den Nahverkehr kostenlos nutzen dürfen und vergünstigt an Fahrkarten für den Fernverkehr mit der Bahn kommen, auch die Parkmöglichkeiten rund um die Stadien sollen eingeschränkt werden. Der EM-Spielplan war bereits im Vorfeld so gestaltet worden, dass Teams und Anhänger möglichst kurze Reisestrecken haben.

Mehrweg-Becher und veganes Essen

Außerdem soll in den Stadien der Strom aus erneuerbaren Energiequellen stammen, die Dauer der Flutlichtnutzung reduziert, auf Mehrweg-Becher gesetzt und veganes und vegetarisches Essen ausgegeben werden. Unvermeidbare Emissionen will die UEFA durch Investitionen in einen Klimafonds abfedern.

Bei der Bekämpfung von Diskriminierung setzt der Verband beispielsweise auf Unisex-Toiletten in den Spielstätten und ein System zur Überwachung und Verfolgung von Beleidigungen über Social Media. Menschen mit körperlichen Einschränkungen wird die Teilhabe ebenfalls über zahlreiche Maßnahmen erleichtert.

Als "drittgrößte Sportveranstaltung weltweit" verbreite die EM die "Leidenschaft für unseren Sport", bringe Menschen zusammen und überwinde kulturelle Barrieren, so Michele Uva, UEFA-Direktor soziale und ökologische Nachhaltigkeit. "In Übereinstimmung mit den wachsenden Erwartungen in der Gesellschaft an den Fußball, aktives Handeln für soziale und ökologische Nachhaltigkeit zu beschleunigen, ist dies unsere Chance, mit gutem Beispiel voranzugehen und das Turnier gemäß den höchsten Standards im Bereich Nachhaltigkeit durchzuführen. Durch gezielte Investitionen und Maßnahmen im Rahmen unserer Strategie haben wir die Grundlagen geschaffen, um zu einem Vermächtnis des Turniers beizutragen, das den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung entspricht."