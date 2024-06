Wie die DDR die Bundesrepublik schlug

In einem der geschichtsträchtigsten Spiele des deutschen Fußballs schlug die DDR bei der WM 1974 die Bundesrepublik. Wie hat der Außenseiter das angestellt?

Die Ausgangslage war für beide Mannschaften fast gleich gewesen. Schon vor diesem letzten Gruppenspiel bei der WM 1974 in der Bundesrepublik standen beide als Zwischenrunden-Teilnehmer fest. Die DDR hatte davon erst wenige Stunden vor dem Anpfiff erfahren, was der Euphorie sicherlich dienlich war, der BRD würde dafür schon ein Remis zum Gruppensieg reichen, der das einzige war, worum es sportlich noch ging. Auch wenn Platz 1 wohl bedeutete, in eine Zwischenrunden-Gruppe mit den phänomenal aufspielenden Niederländern zu kommen.

Zunächst hatte am 22. Juni 1974 im Hamburger Volksparkstadion jedenfalls nichts danach ausgesehen, als würde die BRD auf Platz 2 spekulieren - sondern alles so, als würde die Partie erwartungsgemäß verlaufen. Der Bundesrepublik glückte ein "Feuerwerk-Start", wie DDR-Kommentator Heinz Florian Oertel einräumen musste. Die Elf von Helmut Schön lief zwar mit veränderter Angriffsreihe auf - Heinz Flohe vertrat Jupp Heynckes -, diese ließ ihre ostdeutschen Manndecker aber immer wieder hinterherhecheln. In der 10. Minute verfehlte Jürgen Grabowski das leere Tor, die westdeutsche Führung lag in der Luft.

Als die DDR die Anfangsphase jedoch überstanden hatte, gelang es ihr besser als dem Gegner, zum eigenen Spiel zu finden. Während im bundesdeutschen 4-3-3 offensiv wie defensiv mitunter große Abstände klafften, bestach das ostdeutsche 4-4-1-1 durch seine Kompaktheit. Dass die DDR-Spieler mehr als Einheit auftraten, zeigte sich vor allem gegen den Ball - dann kam auch ihre rigorose Manndeckung zur Geltung.

Gefährliche Konter, aber nur im Ansatz

Reinhard Lauck bewachte Spielmacher Wolfgang Overath, Konrad Weise stand "Bomber" Gerd Müller auf den Füßen, Lothar Kurbjuweit nahm den dynamischen Uli Hoeneß aus dem Spiel. Entnervungskommando. Was auch deshalb wunderbar funktionierte, weil der Favorit längst nicht so geschlossen agierte wie der Underdog.

Dass es in der bundesdeutschen Mannschaft zu diesem Turnier-Zeitpunkt noch rumorte, während bei der DDR der Teamgedanke ganz oben stand - bestens veranschaulicht durch die jeweilige Disziplin im deutsch-deutschen Duell -, befeuerte sämtliche Diskrepanzen nur. Kurbjuweit bekam auf dem Platz hautnah mit, wie er sich in einem kicker-Interview mal erinnerte, "wie sich die DFB-Spieler auf dem Platz nach misslungenen Aktionen angegiftet haben".

Der BRD gelang trotz viel Ballbesitz offensiv kaum etwas, der DDR, die lauerte und konterte, jedoch meistens auch nur im Ansatz. Die Mannschaft von Georg Buschner kam zu tollen und an sich gefährlichen Umschaltmomenten, spielte diese aber selten mit voller Entschlossenheit zu Ende. Obwohl ihre mit nach vorne stürmenden Außenverteidiger von den Außenstürmern der Bundesrepublik eigentlich immer ziehen gelassen wurden. Eine Riesenchance gab es trotzdem: Hans-Jürgen Kreische verfehlte, eingesetzt ausgerechnet von Kettenhund Lauck, ebenfalls das leere Tor (32.).

Gerd Kische (li.) verfolgt Heinz Flohe. Andersrum wäre das wohl nicht passiert. imago sportfotodienst

Auch das Glück spielte im deutsch-deutschen Duell eine Rolle. Die DDR hatte es, als Müller kurz vor der Pause den Pfosten traf. Oder als Harald Irmscher gegen Paul Breitner wie Gerd Kische gegen Flohe ein Elfmeterpfiff erspart blieb. Ansonsten erstickte die hochkonzentrierte DDR-Defensive sämtliche BRD-Bemühungen ziemlich fair im Keim - sodass Franz Beckenbauer seine Steilpässe augenscheinlich aus Frust irgendwann so scharf spielte, dass nicht einmal Müller etwas damit anfangen konnte.

In der zweiten Hälfte roch vieles nach 0:0. Die Ostdeutschen raubten den Westdeutschen die Kreativität, den Mut im aussichtsreichen Umschaltspiel ließen sie allerdings weiterhin vermissen. Bis Angreifer Jürgen Sparwasser zu Beginn der Schlussviertelstunde mit einem Tiefenlauf auf den Plan trat, er vom eingewechselten Erich Hamann aus dem Halbfeld eingesetzt wurde - und den Ball ins Gesicht bekam.

Doch der amtierende Europapokalsieger (der Pokalsieger) mit dem 1. FC Magdeburg hatte offenbar den richtigen "Riecher", also die ideal geformte Nase, weil ihm der Ball zwischen drei Gegenspielern daraufhin perfekt in den Lauf sprang. Vor BRD-Schlussmann Sepp Maier täuschte Sparwasser kurz und wirksam an, dann schoss er hoch ein und jubelte mit einem Purzelbaum. 1:0 in der 77. Minute. Ein Schlag, von dem sich die Bundesdeutschen bis zum Schlusspfiff nicht mehr erholten.

Die Bundesrepublik steigert sich

Der ostdeutsche Achtungserfolg in Hamburg war vielleicht weniger verdient als vielmehr nicht unverdient, wenn das Sinn ergibt, doch von Zufall konnte keine Rede sein. Konzentrierte Kompaktheit, rigorose Manndeckung und ein Umschaltspiel, das am Ende immerhin das eine Mal erfolgreich war: So ging die DDR nach dem einzigen deutsch-deutschen Pflichtspielduell der Nationalmannschaften nachvollziehbar als Sieger vom Platz.

Ein historischer Erfolg - auch wenn das damals die Zwischenrundengruppe mit den Niederlanden bedeutete - wie auch mit Brasilien und Argentinien -, in der die DDR noch mehr Mut und Überzeugung vermissen ließ. Also das, wodurch der Verlierer, die Bundesrepublik, gestärkt aus diesem geschichtsträchtigen Spiel hervorging. Um im Finale gegen die Niederländer schließlich Weltmeister zu werden.