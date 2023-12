Wie der Wechsel von der SG BBM Bietigheim nach Ludwigsburg funktioniert

Mitte November hatten die Verantwortlichen der SG BBM Bietigheim Frauen bekanntgegeben, dass man ab der kommenden Saison als HB Ludwigsburg an den Start gehen wird. Nun hat der amtierende Deutsche Meister und Pokalsieger weitere Details zum Wechsel bekannt gegeben.

"Mit diesem Wechsel sichern wir die Zukunft unseres Frauenhandballs auf höchstem Niveau. Wir freuen uns auf die kommende Saison, dennoch werden wir die Ziele der jetzigen Spielzeit weiter fokussiert verfolgen, um diese mit dem größtmöglichen Erfolg zu beschließen", erklärt Bastian Dörr, Geschäftsführer der SG BBM Frauen.

"Das ist eine gute Weiterentwicklung für den Verein, dass wird die Frauenmannschaft noch mehr professionalisieren können“, zeigt sich Nationalspielerin Xenia Smits am Rande der Handball-WM auf Nachfrage von handball-world.news überzeugt. "Ich bin in den jetzt dreieinhalb Jahren sehr zufrieden gewesen und bin das auch weiterhin trotz des Trainerwechsels."

Im vergangenen Sommer übernahm Jakob Vestergaard das Amt von Bundestrainer Markus Gaugisch, der zuvor in Doppel-Funktion tätig gewesen war. Vestergaard hat nun ebenso wie Rückraumspielerin Smits, Kreisläuferin Kaba Gassama sowie den Flügelspielerinnen Antje Döll, Jenny Behrend, Veronika Mala und Dorottya Faluvegi ihren Vertrag verlängert.

"Ich bin mit Jakob sehr zufrieden und habe keinen Grund gesehen zu wechseln", betont Smits. "Ich finde das Projekt interessant und auch die Ziele sehr realistisch. Deshalb bleibe ich noch mindestens zwei Jahre."

Umzug nach Ludwigsburg

Offiziell muss die SG BBM Bietigheim für den Umzug nach Ludwigsburg das Spielrecht nach Ludwigsburg übertragen. Dafür wird der jetzige Lizenzinhaber, der weibliche Bereich der SpVgg Bissingen, vorübergehend für eine Spielzeit dem neu gegründeten HB Ludwigsburg e.V. beitreten, um sich zur Saison 2025/26 dann wieder der SG BBM Bietigheim anzuschließen.

"Mit in diesen Prozess eingebunden ist neben dem Handballverband Württemberg auch die Handball Bundesliga Frauen", betont der Ligaprimus.

Ähnliche Lizenzübertragungen hatte es in der Vergangenheit schon häufiger gegeben. Prominentestes Beispiel im Handball dürfte die Lizenzübernahme des VfL Bad Schwartau an den HSV Handball in der 1. Männer-Bundesliga im Jahr 2022 gewesen sein.

Fünf Vereine bündeln Kräfte

Die neue Spielgemeinschaft HB Ludwigsburg wird aus mehreren Vereinen bestehen, um die Kräfte zu bündeln. Unter diesem Dach schließen sich TSG Oßweil, SKV Eglosheim, TV Pflugfelden, HB Ludwigsburg sowie die Frauenabteilung der SpVgg Bissingen zusammen. Die Spielbetriebsgesellschaft wird unter dem Namen HB Ludwigsburg GmbH & Co KG firmieren.

"Als Projektverantwortlicher der SG HBL bin ich seit gut anderthalb Jahren in engem Austausch mit allen Beteiligten - und mir persönlich ist es wichtig, dass die Profimannschaft Teil der Handballfamilie der HB Ludwigsburg wird", betont Christian Köhle, Vorsitzender des HB Ludwigsburg.

André Zwirner, Vorstand der aktuellen Spielgemeinschaft HB Ludwigsburg betont: "Wir erhoffen uns einen positiven Effekt für den weiblichen Bereich. Der Unterbau für die Bundesliga-Mannschaft soll in den nächsten Jahren geschaffen werden. Dazu wollen wir der Profimannschaft Vereinsnähe bieten."

"Wir freuen uns, dass wir mit den Handballerinnen ein zweites Spitzenteam in die MHPArena bekommen, das Ludwigsburg bundesweit und international vertreten wird“, so Mario Kreh, Geschäftsführer Tourismus & Events Ludwigsburg mit Blick auf die Basketballer der MHP Riesen Ludwigsburg. "Zwei Champions-League-Teilnehmer aus verschiedenen Sportarten, einmal Männer und einmal Frauen, damit hat die MHPArena ein bundesweites attraktives Alleinstellungsmerkmal."