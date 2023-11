Wie der Videobeweis funktioniert - und wann er angefordert werden darf

Seit zwei Monaten dürfen die Schiedsrichter in Handball-Bundesliga auf den Videobeweis zurückgreifen. Doch wie funktioniert dieser eigentlich - und wann darf er angefordert werden?

Der Videobeweis darf nur von den beiden Schiedsrichtern eingesetzt werden. Sie unterbrechen das Spiel, halten die Zeit an und zeigen dann per Geste an, dass sie eine Situation am Bildschirm überprüfen wollen. Auf dem Bildschirm lassen sich die Schiedsrichter vom so genannten Operator die gewünschte Szene / Perspektive zeigen. Die Bewertung der Bilder sowie die Entscheidung obliegt einzig den beiden Unparteiischen, es gibt keinen äußeren Einfluss (z.B. Delegierter, VAR).

Die Gründe für die Anforderung eines Videobeweises sind auch klar definiert:

Tor oder kein Tor: Zur Bestimmung, ob die Spielzeit abgelaufen oder das Spiel unterbrochen wurde, bevor der Ball die Torlinie vollständig überquert hat.

Schwerwiegende und unfaire Aktionen: Situationen ohne Ball, die außerhalb des Blickfeldes der Schiedsrichter passieren.

Disqualifikation (Rote Karte): Zur genaueren Identifizierung der Rückennummer des fehlbaren Spielers durch die Schiedsrichter.

Konflikte auf dem Spielfeld: Konfrontationen zwischen zwei (oder mehr) Spielern und die Schiedsrichter haben Zweifel daran, welche(r) Spieler zu bestrafen ist.

Simulation: Wenn die Schiedsrichter ernsthafte Zweifel daran haben, ob ein Spieler progressiv bestraft werden sollte oder wenn ein Spieler versucht, die Schiedsrichter durch Simulation zu täuschen.

Wenn die Schiedsrichter ernsthafte Zweifel daran haben, ob eine Zwei-Minuten-Strafe oder eine Disqualifikation auszusprechen ist.

Den Spielausgang verändernde Situationen in den letzten 30 Sekunden (gilt auch für Verlängerung): Wenn die Schiedsrichter ernsthafte Zweifel an einer Siebenmeter-Entscheidung oder einem technischen Fehler eines Spielers haben, der ein Tor erzielt.

Sonstiges: Im Falle einer Entscheidung, die einen Protest (Einspruch) nach sich ziehen kann.