Wie der VfL Bochum mehr Zuschauer anlocken will

Hohe Zuschauerzahlen sind in der Virtual Bundesliga Club Championship und bei den teilnehmenden Vereinen eine Seltenheit. Eine rein sportliche Ausrichtung reicht nicht, so der Glaube beim VfL Bochum. Der Verein geht das Problem moderner an.

Der etwas andere Neuzugang: Streamerin 'Akkcess' unterstützt den VfL Bochum abseits des Platzes. VfL Bochum 1848